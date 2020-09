Hannover

Im Streit um die Reihenfolge von Reparaturarbeiten im Sprengel-Museum meldet sich jetzt auch der Sozialverband Deutschland zu Wort. Er kritisiert, dass die Stadt Hannover und das Land Niedersachsen, beide Träger des Museums, die Behindertentoiletten erst nach zehn Jahren erneuern wollen. „Alle reden von Inklusion. Auch Stadt und Land versichern immer wieder, wie wichtig ihnen die Teilhabe von Menschen von Behinderung ist. Wenn es aber darauf ankommt, setzen sie doch andere Prioritäten“, sagt Ingeborg Saffe, Kreisvorsitzende des Sozialverbands in Hannover. In einem Brief an Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) fordert der Verband, die Reihenfolge zu überdenken.

Bezirksbürgermeister schreibt Brandbrief an Erste Stadträtin

Auch Klaus Dickneite, SPD-Bürgermeister des Bezirks Misburg-Anderten und Vorsitzender des Vereins Aktiv-Dabeisein ärgert sich über die Prioritäten bei der Sprengel-Sanierung. In einem Brief an die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne), verantwortlich für den Bereich Gebäudemanagement, schreibt Dickneite, dass er entsetzt über das Vorgehen der Stadt sei. „Im Namen der Menschen mit Behinderung bitte ich Sie, Ihren Einfluss geltend zu machen, um der Sanierung der Behinderten-WC-Anlage den Stellenwert zu geben, der einer Stadt zukommt, die Inklusion als wichtiges politisches Ziel in der Politik erklärt“, schreibt Dickneite.

Stadt: Gibt bereits Behinderten-WCs im Museum

Die Stadtverwaltung hatte kürzlich im Wirtschaftsausschuss argumentiert, dass es bereits Behinderten-WCs im Altbau des Museums gebe. Diese würden zwar nicht mehr aktuellen Maßen entsprechen, aber seien auch noch in zehn Jahren funktionsfähig. Demgegenüber müsse das Beleuchtungssystem dringend ausgetauscht werden, weil manche Anlagen bereits durchschmoren. Insgesamt 8 Millionen Euro wollen Stadt und Land in den kommenden zehn Jahren für die Sanierung des Museums ausgeben. In der Summe ist die Erneuerung der WCs noch nicht enthalten.

Auch SPD und CDU hatten die Reihenfolge kritisiert. Sie hielten den Neubau von Behindertentoiletten für dringender als neue Lampen für Ausstellungsräume.

