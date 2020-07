Hannover

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Südstadt entsteht gerade ein Gebäudeteil, der eigentlich schon vor 90 Jahren hätte gebaut werden sollen. „Wir bauen den Osttrakt, der 1930 geplant war, aber nie vollzogen worden ist“, sagt Stefan Bär, Bereichsleiter beim Gebäudemanagement der Stadt, beim Gang über die Baustelle zwischen Altenbekener Damm und Wißmannstraße. Gebaut wird nicht wie vor 90 Jahren, aber angelehnt an das historische Vorbild. Denn die Backsteingebäude der Schule stehen unter Denkmalschutz.

Das neue Gebäude wird in dem Stil der gut 100 Jahre alten anderen Teile des Ensembles errichtet. Quelle: Tim Schaarschmidt

Und genau das macht auch die Herausforderung für die Bauplaner aus. Ob es um den Einbau eines Fahrstuhls im Erweiterungsbau für die Sekundarstufe I geht, um Balustraden, die erhalten bleiben müssen, oder Stahlträger, die neu ummantelt werden, weil das alte Material Schadstoffe enthält – immer ist besonderes Fingerspitzengefühl gefragt. Einige Bauteile wie Nieten-Stahlträger, die an den Hochhausbau in New York erinnern, sollen bewusst herausgestellt werden.

Den Fahrstuhl unter Denkmalschutzgesichtspunkten einzubauen war laut Planer Stefan Bär vom Gebäudemanagement eine große Herausforderung. Quelle: Tim Schaarschmidt

In den neuen Gebäudetrakt ist auch die alte zweigeschossige Sporthalle integriert. Die obere Halle soll weiterhin als Sporthalle dienen – auch für örtliche Vereine, die untere Halle wird zur Aula umfunktioniert. Wenn der Anbau Ende kommenden Jahres fertig ist, in dem auch eine Kita mit vier Gruppen untergebracht sein wird, dann soll daneben noch der Anbau für die neue Oberstufe errichtet werden. Übergangsweise lernen die Oberstufenschüler auf dem Gelände eines Fitnessstudios an der Anne-Zammert-Straße. Die unteren Jahrgänge müssen zeitweise in Container umziehen, die auf dem Schulhof aufgestellt worden sind.

Die Uhr hängt schon: Hier entsteht eine Turnhalle, die auch örtliche Vereine nutzen dürfen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Sommerferien nutzt die Stadt traditionell als Bauzeit. In den nächsten Wochen sollen die Arbeiten am Stadtteilzentrum Stöcken und am Jugendzentrum Stenhusenstraße in Kleefeld abgeschlossen werden. Auch die Fridtjof-Nansen-Grundschule, die Goetheschule, die Gesamtschulen Vahrenheide-Sahlkamp, Bothfeld und Roderbruch, die Käthe-Kollwitz-Schule, die Herschelschule und die Bismarckschule sollen bis Ende August fertig saniert sein.

Seit Jahren investiert die Stadt jeweils einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in ihre Kitas und Schulen. Durch die Rückkehr zu G 9 sind in diesem Sommer besonders viele Umbauten nötig, denn im neuen Schuljahr werden an den Gymnasien erstmals wieder zeitgleich 13 Jahrgänge unterrichtet werden. Generell wächst an allen Standorten der Raumbedarf durch Ganztagsausbau und Inklusion ständig.

Stadt investiert 31,5 Millionen Euro in die IGS Südtadt

An der IGS Südstadt fällt gar nicht auf, ob Ferien sind oder nicht. „Wir sind seit 2018 Dauerbaustelle“, sagt Bär. Das Projekt liegt ein Jahr im Zeitverzug. Anwohner in der Wißmannstraße hatten geklagt, weil sie Lärm und viel Verkehr durch Eltern, die ihre Kinder in die Kita bringen, befürchten, am Ende aber vor Gericht verloren.

Diese denkmalgeschützte Balustrade muss erhalten bleiben. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Bauarbeiten in dem engen Wohngebiet seien mitunter ungleich schwieriger als auf weitläufigen Baustellen. Dazu zählen etwa die neu errichtete Leonore-Goldschmidt-Gesamtschule am Mühlenberg, sagt Bär. Da müssen dann schon mal mehrere Straßen kurzfristig gesperrt werden, wenn ein Schwerlasttransporter anrollt. Im Schulbetrieb habe man natürlich versucht, lärmintensive Baumaßnahmen nicht gerade an Prüfungstagen durchzuführen.

Die Dauerbaustelle rund um die IGS wird noch ein bisschen bleiben. Im Winter 2021/2022 soll das Gesamtprojekt, das rund 31,5 Millionen Euro kosten wird, fertig sein. Dann ist das, was vor fast 100 Jahren geplant war, auch Realität.

