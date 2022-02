Hannover

Hannovers Schwimmbäder müssen dringend erneuert werden, doch die Kosten für die notwendigen Reparaturen explodieren. Die Stadt Hannover hat ihr Sanierungsprogramm für die Bäder jetzt aktualisiert und geht von einem Kostenanstieg von rund 7,7 Millionen Euro aus.

Insgesamt will die Stadt jetzt rund 21 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren investieren, um Hannovers Bäder fit zu machen. Ob das Geld tatsächlich fließt und die Pläne umgesetzt werden, ist keinesfalls sicher. „Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt der Finanzierungsmöglichkeit in den kommenden Haushaltsjahren“, schreibt die Stadt in ihrem Konzept.

Defizit der Stadt Hannover liegt bei 150 Millionen Euro

Tatsächlich schiebt die Stadt einen enormen Schuldenberg aus den beiden Corona-Jahren vor sich her. Allein im vergangenen Jahr betrug das Defizit rund 150 Millionen Euro. Die Stadtspitze stellt derzeit einen neuen Doppelhaushalt für die Jahre 2023/2024 auf.

Das Bäderprogramm ist längst überholt. Es stammt aus dem Jahr 2014. Damals ging man davon aus, dass alle Bäder bis 2029 modernisiert sind. Die Gesamtkosten wurden auf 42 Millionen Euro beziffert.

Das Fössebad in Limmer wird neu gebaut

Dieser Kostenrahmen reiche nicht mehr aus, räumt jetzt auch die Verwaltung ein. Das liege zum Teil daran, dass das Fössebad in Limmer nicht saniert, sondern neu gebaut werde. Allein diese Investition schlägt mit mindestens 30 Millionen Euro zu Buche. „Darüber hinaus wird das Bädersanierungskonzept über den bisher geplanten Zeitraum bis zum Jahr 2029 hinaus verlängert werden müssen“, heißt es weiter in den Plänen der Stadt.

Dabei tauchen die beiden größten Kostentreiber in der Rechnung noch gar nicht auf: das Stöckener Bad, das so marode ist, dass es möglicherweise abgerissen und neu errichtet werden muss, und das Anderter Bad, das ebenfalls neu gebaut werden soll. In beiden Fällen will die Stadt Hannover erst 2027 mit den Planungen beginnen.

Im Stadionbad haben sich Risse in den Fenstern gebildet. Die Scheiben sind mit Netzen gesichert. Quelle: Tim Schaarschmidt

In der Ratspolitik hat das aktualisierte Sanierungsprogramm unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Die Grünen wollen die jahrelangen Verzögerungen beim Stöckener Bad und beim Anderter Bad nicht weiter hinnehmen. „Dass es bis 2026 nicht mal Planungen gibt, sehen wir kritisch“, sagt Grünen-Sportpolitiker Markus Metell. Die SPD meint, dass finanzielle Hilfen von Land und Bund nötig seien. „Wir müssen verhindern, dass Bäder wegen eines Sanierungsstaus geschlossen werden“, sagt SPD-Sportpolitiker Andreas Pieper.

FDP macht Druck

CDU-Sportpolitiker Jens Capellmann erinnert sich, dass es seit Jahrzehnten Probleme mit Hannovers Bädern gibt. „Bäder sind bei Rot-Grün nicht gut aufgehoben“, meint er. Die FDP unterstützt die Sanierungspläne der Stadt, dringt aber auf rasche Umsetzung. „Nach Investitionen in Schulen und Kitas rangieren die Bäder gleich an zweiter Stelle“, sagt FDP-Sportpolitiker Andreas Bingemer. Ein Erhalt der Schwimmbäder sei essenziell, um Kindern das Schwimmen beizubringen, Sportvereinen Trainingsmöglichkeiten zu bieten und den Hannoveranern Badespaß und Freizeitsport zu ermöglichen.

Von Andreas Schinkel