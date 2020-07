Sanierung statt Abriss: GS Mengendamm startet Schuljahr mit „Ionisator“ auf dem Jungenklo

List

Die Nachricht hat für Aufruhr bei Lehrern, Schülern und Eltern gesorgt: Anstatt, wie lange geplant, die Grundschule Mengendamm in der List im Sommer zu sanieren, soll das Gebäude nun zugunsten eines Neubaus abgerissen werden. Ein vermutlich sinnvoller Plan, der allerdings Zeit kostet und die groben Missstände im Schulgebäude nicht behebt.

Dringendste Sanierungen sollen erledigt werden

Doch die Stadt hat schnell gehandelt. Direkt nach der Sitzung des Bezirksrats Vahrenwald-List, in der die Stadtteilpolitiker einstimmig beschlossen hatten, dass trotz des für 2024 geplanten Neubaus die dringendsten Sanierungen im Bestandsgebäude erledigt werden sollen, war das Gebäudemanagement vor Ort, um die Mängel zu inspizieren.

Jungen-Toilette bekommt „ Ionisator “

Im Ergebnis soll nun noch in den Sommerferien für den im Moment nicht nutzbaren Gebäudeteil ein Fluchtweg geschaffen werden, sodass die Räumlichkeiten im neuen Schuljahr wieder mit Beschlag belegt werden können. Auch wird in den Jungen-Toiletten ein „ Ionisator“ eingebaut, der die noch vorhandene aber bei Weitem nicht mehr so dramatische Geruchsbildung lindern soll. Dort, wo Decken entfernt wurden, sollen Akustikdecken angebracht werden. In einem Raum ist eine erhöhte Schimmelpilzkonzentration in der Luft gemessen worden. Dieser Raum soll ausgeräumt, grundgesäubert und eine weitere Messung durchgeführt werden.

Installation von Lampen in Leseecken

Es gibt noch Wünsche bezüglich der Toiletten in der Turnhalle und der Installation von sechs Lampen in den „Leseecken“, dafür will sich die SPD-Fraktion im Bezirksrat einsetzen. „Wir werden auch den Sanierungsfortschritt im Auge behalten und nach den Ferien Kontakt zur Schule aufnehmen“, betont Fraktionsvorsitzender Thomas Bechinie.

