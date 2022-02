Groß-Buchholz

Undichte Decken, Löcher in den Wänden, dreckige Fassade und ein öder Schulhof – die denkmalgeschützte IGS Roderbruch ist 50 Jahre nach ihrer Inbetriebnahme ein Sanierungsfall. So zumindest sehen es Schüler- und Lehrerschaft. In der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Buchholz-Kleefeld forderte eine Abordnung die Politiker auf, sich bei einem Ortstermin in der Schule über die Schäden zu informieren. Jonas aus der 6. Klasse berichtete, dass an regnerischen Tagen überall in der Schule Eimer stünden, um das Wasser aufzufangen. Mathilda aus der 12. Klasse wünschte sich ein schöneres Außengelände.

„Dach sollte längst repariert sein“

Alle Fraktionen versprachen, dem Wunsch nach einer gemeinsamen Begehung nachzukommen. Arne Borstelmann (CDU) regte an, eine der nächsten Sitzungen in der Schule stattfinden zu lassen, um sich vor Ort über die Schäden zu informieren. Vor allem die undichten Decken sorgten in der Runde für Empörung. Bezirksbürgermeisterin Belgin Zaman (SPD) berichtete, dass die Verwaltung bereits vor einem halben Jahr versprochen habe, die lecken Stellen abzudichten. „Dass es immer noch reinregnet, darf nicht sein.“ Jörg Gronemann vom Fachbereich Gebäudemanagement versicherte auf Nachfrage, dass die Mängel bekannt seien. Das Dach sollte aber eigentlich längst repariert sein. „Das wundert mich jetzt auch.“

Gronemann versprach zu klären, warum noch nichts geschehen sei. Außerdem verwies er auf das umfangreiche Schulsanierungsprogramm der Stadt. „Es gibt kein zweites Schulgebäude in Hannover, in das jedes Jahr so viel Geld gesteckt wird wie in die IGS Roderbruch.“ Aktuell werde die Sanierung der Fassade vorbereitet.

Von Gabi Stief