Hannover

Der Vorhang fällt, die Band setzt ein, 8500 Fans jubeln in der ZAG-Arena in Hannover. Endlich, Sarah Connor ist wieder da – mit einem schwarzen T-Shirt, auf dem in weißen Buchstaben „Peace“ (Deutsch: Frieden) geschrieben steht. „Hör auf deinen Bauch“ heißt ihr erster Song und guter Ratschlag. Gefühle werden an diesem Abend ernst genommen, Bauchgefühle erst recht.

Sarah Connor, die Ausnahmesängerin aus Delmenhorst, ist mit ihrer Band in der Landeshauptstadt angekommen. „Hallo Hannover, es ist geil, euch zu sehen. Was für ein Geschenk“, sagt sie. „Ich möchte euch in meine Glücksblase einladen.“

Connor wird von einem starken Chor begleitet

Das musikalische Füllhorn ist geöffnet, eine Gitarrenband begleitet sie, dazu Schlagzeug und Perkussion, Keyboards und ein starker, siebenköpfiger Chor. Mehr als zwei Jahre lang hat auch Connors coronabedingte Zwangspause gedauert. Auch dieses Konzert hätte schon vor einem Jahr stattfinden sollen. Nun geht die „Herz Kraft Werke“-Tour energisch weiter.

Sarah Connor, ZAG Arena Foto: Samantha Franson Quelle: Samantha Franson

Connor singt zum Klavier die ersten Zeilen der Ballade „Keiner pisst in mein Revier“ und sucht den Kontakt mit den Edelfans aus den vorderen Reihen. Zusammenhaltender Jubel und Gesänge unter den Besucherinnen und Besuchern, Connors Fanschar wirkt wie eine große Familie. Da rückt Connor auch schon mal das Securitypersonal zurecht, wenn sie ihren Fans im Blick stehen. Sie kümmert sich gut.

Eine emotionale Mischung aus Party, Pop und Pathos

Am Sitzplatz darf die FFP2-Maske abgenommen werden, doch auf den Stehplätzen muss sie durchgängig getragen werden. Diese und andere Zustände der Corona-Pandemie beschäftigen Connor noch immer, das merkt man der 41 Jahre alten Mutter von vier Kindern an. Seit 2021 ist sie in der elften Staffel der Castingshow „The Voice of Germany“ als Jurorin und Coach präsent. Das passt, sie ist empathisch und gefühlsecht und mit einem großen Herz ausgestattet.

Zwischen Party und Pathos: Sarah Connor auf der Bühne in Hannover. Quelle: Samantha Franson

Und so ist auch ihre Show: eine emotionale, mehr als zweistündige Mischung aus Party, Pop und Pathos. Die vielen bunten Lichter streifen durch die Arena, von der Bühne fallen immer wieder innige und liebevolle Worte. „Eine fantastische Band“, lobt sie ihre große Kapelle. Die Musikerinnen und Musiker lösen sich von ihren Positionen, spielen am Bühnenrand, Connor ist mittendrin, sie hat keine Berührungsängste. Unplugged und so direkt, wie sie ist.

Eine unvergleichliche Stimme

Connor ist nicht nur Sängerin und Entertainerin. Sie sieht sich auch als Mutmacherin und ist eine, die mit dem Kanon Familie und Liebe das Herz ihrer Anhängerschaft erreichen will. Mainstream zwar, doch mit einer für Deutschland unvergleichlichen Stimme. Connor ist jedoch auch mündige Bürgerin, die in der Realität lebt – vor ihrer Midtempo-Ballade „Ruiniert“ bezeichnet sie die Demokratie und Freiheit in Europa als „nicht selbstverständlich“ und als etwas, „worum man immer kämpfen muss“. Chapeau.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit der modernen Single „Vincent“ rückt sie das Thema Homosexualität in der Pubertät in die Öffentlichkeit, und mit ihrem aktuellen Album „Herz Kraft Werke“ gelingt ihr die grandiose Neuerfindung. Songs wie „Unter alten Jacken“, in das die Band eine kurze Funk-Jam einbaut, mischen sich mit älteren Hits wie „Bounce“, „From Sarah with Love“, „From Zero to Hero“ und „Das Leben ist schön“. Volltreffer!

Der stimmungsvolle Neuanfang mit einer alten Seelenbekannten hat geklappt. Nach knapp zweieinhalb Stunden Musik endet die „Herz Kraft Werke“-Show in Hannover mit viel Hurra und Beifall.

Von Kai Schiering