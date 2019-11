Hannover

Kurz nachgerechnet ... Tatsächlich: Die Satiriker vom Salon Herbert Royal arbeiten sich inzwischen an ihrem vierten hannoverschen Oberbürgermeister ab. Herbert Schmalstieg haben sie zwar nicht im Amt erlebt, aber Schmalstieg ist ohnehin ewiger OB. Dann Stephan Weil und Stefan Schostok. Aber bei keinem haben sie so aufs Tempo gedrückt, wie bei Belit Onay.

Kaum ein paar Stunden ist die Stichwahl durch, da präsentiert der Salon Onay schon den Soundtrack für dessen erste 100 Tage im Amt: „0511, wieder Weltstadt / Mit Renommee und Geld satt / Überdacht und unterkellert / Mal sehen, was Belit für’n Hannover-Modell hat.“ Der Herbert-Royal-Forderungskatalog umfasst unter anderem: 96-Aufstieg sofort, wenigstens hier und da keine Baustellen, natürlich: Kulturhauptstadt, das Ihme-Zentrum bitte in Chateau Brutal umbenennen, und Hannover soll Unesco City of Ritzenkraut werden.

Geht da was, Herr Onay?

Der Herbert-Royal-Song zur Onay-Wahl

Der Salon Herbert Royal präsentiert am 7. Dezember (20 Uhr) und 8. Dezember (18) Uhr im Theater am Aegi den ultimativen satirischen Jahresrückblick auf Hannover und den Rest Welt. Es gibt für beide Abende noch wenige Restkarten.

