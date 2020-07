Hannover

Im März hatte die Stadt Hannover am Hauptbahnhof das erste Taubenhotel in Betrieb genommen, jetzt ist auch das zweite Taubenhaus in der Landeshauptstadt fertig, es befindet sich an der Noltemeyerbrücke über den Mittellandkanal in Bothfeld. Die beiden Taubenhäuser locken die Tauben von Brücken und Bahnsteigen in eine Unterkunft mit artgerechtem Futter und Brutmöglichkeiten. Die Eier werden dann gegen Kunsteier getauscht, so dass es künftig zu einer tierschutzgerechten Reduzierung der Population kommt, sagt ein Sprecher. Die Taubenhäuser werden durch das Netzwerk Taubenrettung Hannover e.V. und den Taubennotruf und Wildvögel Hannover e. V. betreut.

Futter und frisches Wasser

Am Hauptbahnhof wird dafür ein Container genutzt, den die Bahn kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Tauben finden dort Futter und frisches Wasser. Dadurch soll vermieden werden, dass die Tiere Essensreste fressen, Durchfall bekommen und die Stadt verunreinigen.

Anzeige

Damit die Tauben ihr neues Domizil akzeptieren und dort nisten, ist es nach Angaben des Sprechers erforderlich, dass am Hauptbahnhof und an der Noltemeyerbrücke kein zusätzliches Futter verteilt wird. Zur Eindämmung der Population ist die Stadt außerdem mit der Deutschen Bahn und dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt im Gespräch. Ziel sei es, das Nisten und Brüten der Tauben an der Decke der Unterführungen zu verhindern. Zudem sucht die Stadt Hauseigentümer für weitere Taubenunterkünfte.

Weitere HAZ+ Artikel

Vorbild ist Hamburg

Vorbild der Taubenhäuser ist Hamburg. Dort gibt es seit über einem Jahr ein Taubenhotel, auf zwölf Quadratmetern leben 100 Vögel. Dort gibt es Kerne und Nüsse, Reste von Fastfood-Essen, dazu Schlafplätze. Ergebnis: Die Tauben koten fast nur noch im Inneren. Langfristiges Ziel ist es, dass die Zahl der Tauben längerfristig abnimmt. Damit es keinen Nachwuchs gibt, tauschen Mitglieder vom Verein Hamburger Stadttauben die gelegten Eier gegen Gipseier aus. Das Konzept funktioniert: In der Wandelhalle Hamburg sieht man kein hungriges Federvieh mehr. Das Bahnhofsumfeld am Ausgang Glockengießerwall ist kaum noch verdreckt.

Von Mathias Klein