Mit einem Saugbaggerexperiment haben Hannovers Stadtverwaltung und der Energieversorger Enercity in den vergangenen Jahren fast 2000 Bäume am Straßenrand gerettet, deren Wurzeln zu dicht etwa an Gasleitungen herangewachsen waren. Früher wurden sie meist gefällt, um Beschädigungen von Rohren, Kabeln oder Hauswänden zu verhindern. Bei diesem Projekt dagegen werden die Wurzeln vorsichtig freigelegt und dann andere Verfahren entwickelt, um das Wurzelwachstum einzudämmen.

Saugbagger legt Wurzeln am Aegi frei

Gefährliches Wachstum: Die Wurzeln können Leitungen zerstören. Quelle: enercity

Am Mittwochmorgen war der Saugbagger an der Hildesheimer Straße in der Nähe des Aegi im Einsatz. Vorsichtig schlürfte er das Erdreich aus dem Boden unter der Baumkrone, dann wurden die Wurzeln begutachtet. In jedem Einzelfall entschieden Fachleute aus dem städtischen Grünflächenamt situativ, ob zum Beispiel Wurzelschutzfolie eingebaut werde oder einzelne Wurzeln gekappt werden müssten – oder ob der Baum doch noch gefällt werden müsse, sagt Stadtsprecher Dennis Dix.

Nur 2,5 Prozent der Problembäume gefällt

Der Saugbaggereinsatz am Aegidientorplatz. Quelle: Bilderraum Fotostudio

Etwa 18.500 Bäume gebe es in direkter Nachbarschaft von Wohngebäuden oder Leitungen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Stadt und Enercity. Vor zehn Jahren, als das Projekt begann, haben Experten 2200 Standorte festgelegt, an denen von den Bäumen eine mögliche Gefahr im Untergrund ausgehen könnte. In der Hälfte der Fälle habe ein Eingriff direkt vor Ort mögliche Probleme gelöst. Das abgestimmte Verfahren sorge dafür, dass bisher nur etwa 2,5 Prozent der Problembäume gefällt werden mussten.

Von Conrad von Meding