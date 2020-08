Hannover

Mit Empörung und Entsetzen haben Politik und Verbände darauf reagiert, dass die Stadt Hannover Roma-Familien jahrelang in einer Obdachlosenunterkunft untergebracht hat, obwohl ein internes Gutachten schon 2014 belegte, dass die Belastung mit krebserregenden Schadstoffen dort vor allem für Kinder problematisch ist. „Unverantwortlich“, nannte Herbert Heuß, wissenschaftlicher Leiter des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, das Verhalten der Stadtverwaltung. Es sei grob fahrlässig, dass man in Kauf genommen habe, dass Kinder jahrelang auf einem Gelände spielten, von dem man wusste, dass es mit Altlasten kontaminiert ist. Es müsse medizinisch untersucht werden, ob die Kinder Schaden gelitten hätten, sagte Heuß weiter.

Roma-Verband fordert lückenlose Transparenz

Auch Mario Franz vom Niedersächsischen Verband Deutscher Sinti e.V. forderte schnellstmögliche Aufklärung. „Wenn es stimmt, dass es ein internes Gutachten gibt, das auf eine Belastung des Geländes hinweist, und dass dies den politischen Gremien nicht vorlag, ist das ein Skandal“, sagte Franz dieser Zeitung. Insbesondere, weil es um die Gesundheit von Kindern gehe, müsse die Entscheidungskette der Verantwortlichen lückenlos transparent gemacht werden, auch mit Blick darauf, wer möglicherweise Informationen nicht weitergegeben habe.

Anzeige

Fair Facility sorgt sich um Mitarbeiter

Brisant ist: Das interne Gutachten war offenbar außerhalb der Verwaltung tatsächlich niemandem bekannt. Nicht einmal der Betreiber der Obdachlosenunterkunft in der ehemaligen Paul-Dohrmann-Schule am Burgweg 5, Fair Facility, wusste von den Altlasten. „Wir sind zu keinem Zeitpunkt darüber informiert worden, dass die Unterkunft auf schadstoffhaltigem Boden steht, weder vor noch während noch nach unserer Vertragslaufzeit“, sagte Geschäftsführer Kai Brand. Man sei überrascht von dieser intransparenten Kommunikation – und habe die Stadt bereits um eine schriftliche Stellungnahme gebeten, auch aus Sorge um die eigenen Mitarbeiter.

Weitere HAZ+ Artikel

FDP : Verwaltung muss ähnliche Fälle offenlegen

Aus der Ratspolitik hieß es in seltener Einmütigkeit, man habe von dem internen Gutachten nichts gewusst und fordere schnellstmögliche Aufklärung. Die Verwaltung habe zum wiederholten Mal versucht, etwas im stillen Kämmerlein zu entscheiden. Das gehe gar nicht, dass weder Schul- noch Umwelt-, noch sonst ein Ausschuss informiert worden seien, sagte CDU-Fraktionschef Jens Seidel.

Er wolle der Verwaltung nichts Böses unterstellen, aber man habe fast den Eindruck, dass Roma-Kinder wie Menschen zweiter Klasse behandelt würden, sagte FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Alle Kinder hätten das selbe Recht auf schadstofffreie Spielflächen, in einer Obdachlosenunterkunft wie im Luxuskindergarten in Herrenhausen. Engelke forderte von der Verwaltung, dass sie offenlegt, ob es noch andere Verdachtsfälle gibt, beispielsweise in der geplanten Obdachlosenunterkunft an der Kleefelder Straße.

SPD : Belastete Flächen hätten abgesperrt werden müssen

Es sei ein Versäumnis, dass die Verwaltung die Politik nicht über die Altlasten informiert, sondern das Thema „weggedrückt“ habe, sagte SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Er hätte zumindest erwartet, dass man besonders belastete Flächen abgesperrt und schnellstmöglich versucht hätte, die Roma-Familien umzuquartieren. „Wir hätten die Notbremse gezogen, wenn wir etwas gewusst hätten“, sagte Kelich. Die Obdachlosenunterkunft in der ehemaligen Paul-Dohrmann-Schule wurde Mitte 2014 eingerichtet und erst Mitte 2019 wieder geräumt. Sie habe die Einrichtung der Obdachlosenunterkunft sogar persönlich begleitet, sagte Grünen-Chefin Freya Markowis. Nie sei die Rede von Schadstoffen im Boden gewesen. Dass es ein internes Gutachten gebe, habe sie jetzt aus der Zeitung erfahren. „Ich erwarte, dass die Verwaltung obdachlose Menschen menschenwürdig und sicher unterbringt, und das ist in diesem Fall zumindest fragwürdig“, sagte Markowis.

Von Jutta Rinas