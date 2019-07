Hannover

Die Stadt fällt in dieser Woche rund 200 Fichten in der Eilenriede. Betroffen sind vor allem die Bereiche an der Kleestraße (Kleefeld und Groß-Buchholz). Die Bäume sind vom Borkenkäfer befallen. Um eine Ausbreitung auf noch gesunde Fichten zu vermeiden, müssen die betroffenen Bäume gefällt werden, erläutete Stadtsprecher Dennis Dix.

„Keine Gefahr für den Wald“

Weitere sogenannte „Hygienehiebe“ dieser Art werden auch in der Seelhorst und erneut im Tiergarten durchgeführt. Im Tiergarten, am Bockmerholz und in der Mecklenheide hat es in diesem Jahr bereits solche Fällungen gegeben. Befallene Bäume müssen gefällt und entfernt werden, um ein Ausbreiten des Borkenkäfers zu verhindern.

Betroffen sind vor allem Fichten im Abschnitt der Eilenriede zwischen Messeschnellweg und der Kleestraße –hier am unteren Bildrand. Quelle: Google Earth

Borkenkäferprobleme gibt es überwiegend bei Fichten. Der Anteil der Fichte liegt in den gesamten hannoverschen Stadtwäldern bei 1,2 Prozent. Deshalb sei der Borkenkäfer in Hannover keine Gefahr für den Wald, sagte Dix. Trotz der Probleme möchte die städtische Forstverwaltung weiterhin einen geringen Anteil von Fichten in der Eilenriede wachsen lassen.

Bei Dürre sind auch gesunde Bäume betroffen

Borkenkäfer befallen eigentlich nur abgestorbene oder kranke Fichten. Bei lang anhaltender Trockenheit kann sich die Population aber so stark vermehren, dass Borkenkäufer auch gesunde Bäume angreifen.

Lesen Sie hier weiter: So sterben Niedersachsens Wälder

Lesen Sie auch hier: Baumsterben erreicht die Region Hannover

Von Mathias Klein