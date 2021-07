Hannover

Die seit Tagen steigenden Inzidenzzahlen führen zu einer Verschärfung der Corona-Regeln. Da nun vor allem wieder strengere Kontaktbeschränkungen gelten, will die Polizei gerade am Wochenende die beliebten Party-Areale in der Stadt kontrollieren. Dazu zählen unter anderem die Limmerstraße, der Georgengarten und die Hoppenstedtwiese. In der jüngsten Vergangenheit gab es überall wieder größere Freiluftfeiern.

Seit Donnerstag dürfen sich wieder nur noch bis zu zehn Personen privat treffen – egal ob drinnen oder draußen. Zuletzt waren im Freien maximal 50 Menschen erlaubt. Kinder unter 14, vollständig Geimpfte oder Genesene zählen weiter nicht dazu. Angesichts der schon im Vorfeld deutlich gestiegenen Fälle von Ruhestörungen und übermäßigem Alkoholkonsum werde die Polizei jetzt zusätzlich auf die Einhaltung der neuen Regeln pochen.

Bei fehlender Einsicht gibt es Anzeigen

„Dabei setzen die Beamtinnen und Beamten bei ihren Kontrollen aber auf Deeskalation“, sagt Sprecher Martin Richter. Auf die Betroffenen werde frühzeitig zugegangen, „um sie für ein regelkonformes Verhalten und friedliches Miteinander zu sensibilisieren“. Sollte es aber an der nötigen Einsicht fehlen, werde die Polizei durchgreifen und Anzeigen fertigen – sowohl bei Corona-Verstößen als auch bei solchen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Schon vor den neuen Regeln registrierte die Polizei vor allem abends zahlreiche Ruhestörungen. Deshalb intensivierten die Beamten bereits ihre Kontrollen an beliebten Party-Hotspots wie der Dornröschenbrücke oder dem Maschsee. Vergangenes Wochenende bewarfen Feiernde auf der Hoppenstedtwiese die Beamten sogar mit Flaschen, aus demselben Grund räumten die Ermittler Ende Juni nachts den gesamten Georgengarten.

Von Peer Hellerling