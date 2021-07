Hannover

Der Trend war in den vergangenen Tagen bereits abzulesen, jetzt herrscht Gewissheit: Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover liegt heute den dritten Tag in Folge über dem wichtigen Schwellenwert 10. Das RKI meldete Dienstagfrüh einen Wert von 12,2. Für diesen Fall sieht die Landesverordnung wieder schärfere Corona-Auflagen vor. Zuvor muss die Regionsverwaltung noch eine Allgemeinverfügung veröffentlichen. Wie ein Sprecher bereits am Montag angekündigt hat, sollen die neuen Auflagen am Donnerstag in Kraft treten. Die Regeln können wieder gelockert werden, wenn der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 10 liegt.

Diese Regeln gelten ab Donnerstag in der Region Hannover

Private Treffen

Künftig dürfen sich nur noch bis zu zehn Personen privat treffen – egal ob drinnen oder draußen. Kinder unter 14, vollständig Geimpfte oder Genesene werden dabei nicht mitgezählt. Zuletzt waren Treffen mit bis zu 25 Personen in Räumen und bis zu 50 Personen unter freiem Himmel erlaubt.

Die Regeln für private Treffen werden wieder strenger. Quelle: imago images

Kitas und Schulen

Hier ändert sich nichts. Es bleibt bei zwei Corona-Tests pro Woche: verpflichtend in den Schulen, freiwillig in den Kitas. Wo in den Schulen der Abstand nicht eingehalten werden kann, beispielsweise in Gängen, in der Aula oder in den Toilettenräumen, gilt die Maskenpflicht.

Einkaufen

Auf Wochenmärkten gilt wieder Maskenpflicht wie im restlichen Einzelhandel. Auf Parkplätzen wie vor Supermärkten bleibt die Maskenpflicht aufgehoben.

Restaurants

In Innenbereichen gilt wieder Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Private Feiern sind erlaubt mit bis zu 100 Personen – egal ob drinnen oder draußen –, ein negativer Corona-Test ist Voraussetzung.

Discotheken und Clubs

Discos dürfen mit bis zu 50 Prozent ihrer Kapazität öffnen, es gilt wieder Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Außerdem müssen alle Gäste einen negativen Corona-Test vorweisen.

In Discos und Clubs gilt wieder die Maskenpflicht. Quelle: Horst Ossinger/dpa

Theater, Konzerthäuser und Kinos

Es gilt wieder generell Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Die Veranstalter konnten zuletzt von der Maskenpflicht abweichen, wenn alle Zuschauer einen negativen Test vorlegen konnten.

Hotels und Pensionen

Reisende müssen einen negativen Corona-Test bei Ankunft vorlegen, außerdem sind während des Aufenthalts zwei Tests pro Woche vorgeschrieben.

Von Stefan Knopf