Hannover

Der Inzidenzwert in der Region Hannover erhöht sich weiter sprunghaft. An diesem Donnerstag liegt er bei 32,8 – und rückt damit näher an die kritische Marke von 35. Sollte der Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei 35 oder mehr liegen, treten verschärfte Corona-Einschränkungen in Kraft. Der niedersächsische Stufenplan spricht bei einer Inzidenz von über 35 von einem „hohen Infektionsgeschehen“. Was verändert sich dann? Ein Überblick.

Private Treffen

Bis zu 10 Personen dürfen sich treffen. Anders als in Stufe 1 dürfen diese aber nicht mehr aus beliebig vielen, sondern lediglich aus maximal drei Haushalten kommen. Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren zählen weiterhin nicht mit. Nicht zusammenlebende Paare gelten als ein Haushalt.

Einkaufen

Es gelten wieder Zugangsbegrenzungen. Bei Läden mit einer Verkaufsfläche von weniger als 800 Quadratmetern liegt diese bei einer Person pro 10 Quadratmetern. Bei Geschäften mit einer Fläche von mehr als 800 Quadratmetern müssen sogar mindestens 20 Quadratmeter pro Kunde zur Verfügung stehen.

Seniorenheime, Kinder- und Jugendhilfe

In der Kinder- und Jugendhilfe müssen bei mehrtägigen Angeboten alle Beteiligten zweimal pro Woche einen Corona-Test durchführen. Eine Maskenpflicht gibt es nicht. In Senioren- und Pflegeheimen müssen Besucherinnen und Besucher wieder ein negatives Testergebnis nachweisen.

Kitas und Schulen

Ab dem Alter von 6 Jahren gilt bei Kindern im Hort wieder eine Maskenpflicht. Sollte die Inzidenz nach den Sommerferien über 35 liegen, müssen die Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse im Unterricht wieder eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das gilt auch für Einrichtungen der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung. Dort müssen sich alle Beteiligten zudem zweimal wöchentlich testen.

Bei einer Inzidenz ab 35 müssen Diskotheken und Clubs ganz schließen. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Restaurants, Diskotheken und Clubs

Gäste in Restaurants müssen sich grundsätzlich an ihren Tischen aufhalten und außerhalb des Sitzplatzes einen Mund-Nasen-Schutz tragen. In Innenräumen dürfen Restaurants nur 50 Prozent ihrer Sitzplätze belegen. Zusätzlich müssen die Gäste einen negativen Test vorlegen. Ab 23 Uhr gilt in der Innengastronomie eine Sperrstunde. Private, geschlossene Feiern sind dort zudem verboten. Im Außenbereich sind Feiern mit bis zu 50 negativ getesteten Personen möglich. Für andere Gäste ist dort weiterhin kein Test erforderlich. Discos und Clubs müssen ganz schließen.

Veranstaltungen drinnen und draußen

In Theatern, Konzerthäusern und Kinos ist der Zutritt ist nur mit negativem Testnachweis möglich. Das gilt auch für alle anderen Veranstaltungen, die nicht auf Interaktion ausgelegt sind. Sonstige stationäre Indoorveranstaltungen sind bis 100 Personen genehmigungsfrei, sofern ein Hygienekonzept vorliegt. Bislang liegt die Grenze bei 500. Für Veranstaltungen an der frischen Luft gilt: Maximal 250 Personen sind zugelassen, bei nicht-stationären Events maximal 100. Zudem muss ein negativer Test vorliegen.

Museen, Freizeitparks und Zoos

In Museen und Freizeitparks muss die Besucherzahl auf maximal 75 Prozent reduziert werden. Zudem ist in Innenbereichen grundsätzlich ein negativer Testnachweis nötig – außer in Museen.

Religiöse Veranstaltungen

Der Gemeindegesang ist bei Gottesdiensten nicht mehr gestattet. Das Gleiche gilt für Hochzeiten, Konfirmationen, Taufen und Beerdigungen. Für die Zeremonie bei diesen Anlässen gibt es keine Beschränkung bei der Personenzahl, für anschließende private Feiern gelten die Regelungen für die Gastronomie.

Breitensport

Das Hygienekonzept auf Sportanlagen wird verschärft. Das bedeutet, dass Umkleiden und Duschen wieder geschlossen werden. Kontaktsportarten werden zudem auf 30 Personen beschränkt. Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. Bei kontaktfreien Gruppenangeboten müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mindestens zwei Meter Abstand zueinander halten. Alternativ müssen pro Person mindestens zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen. Erwachsene sowie Trainer und Betreuer müssen bei Kontaktsportarten und bei anderen Sportarten, die drinnen ausgeübt werden, ein negatives Testergebnis nachweisen.

Wenn die Inzidenz weiter steigt, sind auch in vielen Bereichen wieder Corona- Tests Pflicht. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Schwimmbäder, Saunen und Solarien

Grundsätzlich dürfen nur noch Freibäder öffnen. Hallenbäder sind nur im Ausnahmefall zugänglich, etwa zu Reha-Zwecken. Auch für Schwimmkurse mit bis zu 20 Personen sind sie weiterhin offen. Erwachsene müssen grundsätzlich ein negatives Testergebnis vorlegen. Eine Testpflicht gilt auch für Solarien. Saunen müssen ganz schließen.

Hotels, Pensionen und touristische Fahrten

Hotels, Jugendherbergen, Campingplätze und ähnliche Einrichtungen dürfen nur noch 80 Prozent der Betten beziehungsweise der Stellplätze belegen. Bei Ferienwohnungen muss mindestens eine Nacht zwischen zwei Vermietungen liegen. Hoteleigene Schwimmbäder und Saunen bleiben für beherbergte Gäste geöffnet.

Für touristische Schiffs- und Kutschfahrten galt bei niedrigeren Inzidenzen, dass das Abstandsgebot fallen kann, wenn alle Teilnehmenden negativ getestet sind. Diese Regel gilt nun nicht mehr.

Körpernahe Dienstleistungen

Sofern die Mund-Nasen-Bedeckung nicht durchgängig getragen werden kann, ist wieder ein negatives Testergebnis nachzuweisen. Zudem muss sich das Personal einmal pro Woche testen.

Spielhallen und Wettannahmestellen

Auch hier gibt es wieder eine Testpflicht für Innenräume.

Von Thea Schmidt