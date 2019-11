Schäuble in Hannover: „Wir jammern, weil es uns so gut geht“

Hannover

Es dauert nicht lange an diesem Abend, da kam Wolfgang Schäuble auf den Punkt und ließ es auch nicht an Deutlichkeit fehlen. „Die westlichen Demokratien stehen erheblich unter Druck“ –und mit ihnen das Modell des Rechtsstaats und der sozialen Marktwirtschaft, die wir für so selbstverständlich hielten, sagte der CDU-Politiker. Unternehmen in Deutschland verfielen in eine Art Schockstarre – seit Jahren würde kaum noch investiert. „Eine Katastrophe“ sei das, mahnte Schäuble und erntete zustimmendes Nicken bei den rund 400 Gästen des Herrenhäuser Wirtschaftsforums. Doch mit diesen düsteren Überlegungen sollte sich der Abend nicht erschöpfen – rund zwei Stunden lang diskutierte eine prominent besetzte Gruppe aus Politik und Medien darüber, welche Chancen Deutschland hat und welche Weichen es stellen muss, um weiter in der Erfolgsspur zu bleiben.

Auf dem Podium fanden sich neben Schäuble auch Joschka Fischer, ehemaliger Außenminister der Bundesrepublik, Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Madsack Mediengruppe, Digitalberaterin Fränzi Kühne und Melissa Eddy, Korrespondentin der „ New York Times“ in Berlin. Moderiert wurde die Veranstaltung von ARD-Moderatorin Astrid Frohloff. Für die musikalischen Momente in der Galerie in Herrenhausen sorgte ein Weltstar: Die georgisch-britische Songwriterin Katie Melua (“Nine Million Bicycles“) war der Einladung von Niedersachsen-Metall gefolgt.

„Man will die Deutschen rütteln“

Doch woran leidet eigentlich Deutschland? Geht es uns nicht wirtschaftlich gut? Ja, meinte die Amerikanerin Melissa Eddy. „Man will die Deutschen echt rütteln, wie gut es ihnen geht.“ Vielleicht gehöre das zusammen, meinte ein an diesem Abend gut aufgelegter Bundestagspräsident. „Wir jammern, weil es uns so gut geht.“ Aber Deutschland stehe zwei großen Herausforderungen gegenüber: Globalisierung und Digitalisierung. Beide sorgten dafür, dass die Welt immer unübersichtlicher und heterogener werde. Und „in einer zersplitterten unübersichtlichen Welt sehnen sich immer mehr nach einer Umgebung, in der sie sich sicher fühlen“, so Schäuble.

Ein Punkt, bei dem ihm Joschka Fischer zustimmte –wie überhaupt die beiden ehemaligen politischen Gegner sich erstaunlich oft einig waren an diesem Abend. Rechtspopulisten hätten die Zersplitterung der Gesellschaften und die daraus resultierenden Ängste als erstes erkannt und „sich auf den Friedhof der Geschichte begeben und den modernden Gedanken des Nationalismus wiederbelebt.“

Aufbruch statt Rückschritt

Der Weg in den Nationalismus, da waren sich alle auf dem Podium einig, ist keine passende Lösung für die aktuellen Herausforderungen. Es ginge darum, flexibel zu sein, beweglich zu sein, neue Geschäftsmodelle aufzubauen, wenn die alten wegbrechen. „ Digitalisierung ist ein Mindset“, sagte Unternehmerin Fränzi Kühne.

Ein Punkt, dem Düffert nur zustimmen konnte –längst hätten die Medien gezeigt, dass sie auch im Internet Geschäftsmodelle aufbauen könnten. Und das müssten sie auch, um ihre grundlegendsten Aufgaben weiter erfüllen zu können: „Die Rolle der Medien ist es, die Politik kritisch zu begleiten, aber ein Grundvertrauen in die Demokratie als solche zu haben“, sagte Düffert. „Die Leser müssen dem Journalismus in Zeichen von Fake News Vertrauen können und die Medien müssen dieser Verantwortung gerecht werden.“

Und am Ende klangen die Beteiligten durchaus hoffnungsfroh. China sei eine harte Konkurrenz, aber „unterschätzen Sie nicht, wie attraktiv unser Modell von Freiheit und Rechtsstaat ist“, sagte Schäuble. Die US-Amerikanerin Eddy ging noch einen Schritt weiter: Deutschland brauche mehr Selbstbewusstsein, nicht weniger. „ Deutschland hat keine andere Wahl, als eine führende Rolle zu spielen. Es ist zu groß, es ist zu klug, und es ist zu reich.“ Das zu erkennen, falle dem Land aber offenbar schwer. „ Deutschland ist wie der 30-jährige Junge, der immer noch im Hinterzimmer seiner Eltern wohnt.“

Auftritt von Katie Melua fesselt das Publikum

Gebannt folgten die Gäste der Diskussion, richtig still wurde es aber, als Katie Melua die Bühne betrat. Nur mit einer Gitarre sang sie ihre Welthits „Nine million bicycles“, „The closest thing to crazy“ und neuere Cover-Versionen wie „It’s a wonderful life“ und „Sitting on the dock of the bay“. Melua, die in Georgien aufgewachsen und mit neun Jahren nach England gekommen ist und eine Weltkarriere gemacht hat, wurde bereits am Anfang der Veranstaltung mit dem Satz zitiert: „Nur wenige Leute im Westen haben eine Ahnung, wie gut es ihnen geht.“ Das passte perfekt auf den Abend.

Von Heiko Randermann