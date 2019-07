Hannover

Kaffee kann man in Hannovers City an vielen Orten ganz entspannt trinken. Spannender ist es, das Heißgetränk zu sich zu nehmen und zugleich auf Schatzsuche zu gehen. Der Kaffeeröster Machwitz in der Karmarschstraße macht das möglich. Denn das Café ist auf der digitalen Landkarte für Geochacher verortet, also für alle Freunde der modernen Schnitzeljagd im Internet. Wer dort einkehrt, kann einen versteckten „Schatz“ heben. Der Trick: Nur wer einen Kaffee kauft, kommt zum Ziel.

Innovative Werbung

Ausgedacht hat sich das Daniel Pflieger. Der 35-Jährige hat sich vor fast zehn Jahren mit dem Unternehmen Geheimpunkt selbstständig gemacht, das maßgeschneiderte Geocaching-Touren für Privatleute und Firmen, aber auch für die Region und die Stadt Hannover anbietet. Nun hat er eine neue Geschäftsidee namens Kundenschatz entwickelt: Unternehmen können mithilfe des Geocachings Werbung für sich machen. Kundenpotenzial gebe es genug, sagt Pflieger. „Schließlich gibt es allein in der Region Hannover rund 10.000 aktive Geocacher.“ Bundesweit gehören etwa 500.000 zur Fangemeinde.

Die Geocacher sollen in Läden gelockt werden, auf die sie sonst vielleicht nicht aufmerksam geworden wären – und dort auch Geld ausgeben. In Gastronomiebetrieben funktioniere das besonders gut, sagt Pflieger. Das habe die einjährige Testphase bei Machwitz gezeigt. „Wir sind sehr glücklich mit der Resonanz. Viele Kunden, die unser Café sonst vielleicht übersehen hätten, sind so auf uns aufmerksam geworden“, bestätigt Geschäftsführer Maximilian Koch. Mittlerweile kommen allein zwei bis drei Gäste pro Tag, weil sie über die Geocaching-App oder im Internet auf den Standort aufmerksam geworden sind.

Machwitz-Mitarbeiterin Lissy Möller zeigt die überdimensionale Kaffeetasse, die die Geocacher in den Laden locken soll. Quelle: Irving Villegas

Kaffee ist Pflicht

Jeder, der kommt, bestellt einen Kaffee. Dafür hat Pflieger gesorgt: Im Laden ist eine überdimensionale Kaffeetasse aufgebaut, in der ein Wärmesensor steckt – und nur wenn der Geocacher einen heißen Kaffeebecher darauf stellt, wird der Sensor aktiviert. Die Zahl der Blinksignale ergibt einen Code, wie Pflieger verrät. Mit diesem lässt sich das Schloss des Behälters öffnen, in dem das vor dem Laden versteckte sogenannte Logbuch liegt. Eine Art Heiliger Gral der Geocacher, in dem sie sich mit ihren Namen verewigen können. Für Unternehmer Koch wiederum rechnet sich das Projekt: Er zahlt pro aktiviertem Geocache einen Betrag an Pfliegers Firma, der unter dem Preis für eine Tasse Kaffee liegt.

Pflieger hat sein Geschäftsmodell nicht auf die Gastronomie beschränkt. Auch bei Camping Schrader in der Herschelstraße ist ein Geocache versteckt. „Daran haben wir besonders lange getüftelt“, sagt er. Eine Schaufensterpuppe spielt die Schlüsselrolle. Wer eine im Internet veröffentlichte Handynummer wählt, löst einen sensorgesteuerten Mechanismus aus, durch den die Puppe ihren Arm bewegen kann – und beim Lupfen des Pullis den Blick auf die begehrte Codenummer freigibt. „2000 Besuche im Jahr haben wir dort gezählt“, sagt Pflieger. Auch Geschäftsführerin Andrea Antrecht ist überzeugt von dieser Form der Kundenwerbung. „Die Leute sind begeistert, das ist für unser Geschäft sehr positiv“, sagt sie. Auch wenn längst nicht jeder Geocacher gleich in dem Laden einkaufe.

Mitarbeiter Nico Schweppe aktiviert per Handy die Schaufensterpuppe, die bei Camping Schrader den Geocache-Code durch das Lupfen ihres Pullovers freigibt. Quelle: Irving Villegas

Kreative Basteleien

Meist ist beim Geocaching der Weg das Ziel – der einmal per GPS oder Smartphone-App aufgespürte Cache ist in der Regel eine schlichte Plastikdose, in der das obligatorische Logbuch steckt. Pflieger und seine Kollegen aber geben sich viel Mühe, die innovative Schnitzeljagd für die potenziellen Kunden der teilnehmenden Firmen besonders unterhaltsam zu gestalten. In der Werkstatt auf dem Lindener Hanomag-Gelände denkt sich das Team von Geheimpunkt immer neue Raffinessen aus.

Für das Autohaus Ahrens in der List haben die kreativen Bastler etwa einen Gebrauchtwagen mit technischen Rätselaufgaben ausgestattet. Auch der Lindener Legoladen Steinchenbrüder macht bei dem Projekt mit. Ein „Schatz“ in Form eines Buches ist gerade für die Stadtbücherei Bothfeld fertig geworden: Ein Elektromotor blättert automatisch die Seiten um und gibt dabei den gesuchten Code zu erkennen. In einer Nürnberger Buchhandlung ist eine solche Konstruktion der Hannoveraner schon im Einsatz. „Wir haben auch bereits Kontakt zu Hugendubel aufgenommen“, sagt Pflieger.

Auch Starbucks macht mit

Erklärtes Ziel ist es, nicht nur inhabergeführte Firmen für das Projekt Kundenschatz zu gewinnen, sondern auch Handelsketten. Der erste Interessent mit einem sehr vielversprechenden Kundenstamm steht schon fest: „Wir haben ein Geocache für Starbucks entwickelt“, sagt Pflieger. Im Laufe der Sommerferien soll das Projekt an den Start gehen. Dann wird in der Filiale des Kaffeekonzerns in der Ernst-August-Galerie eine überdimensionale Kaffeetasse mit blinkendem Code zu finden sein. Und Pflieger hofft, dass nach dem einjährigen Test noch viele weitere Filialen folgen.

So funktioniert Geocaching Geocaching ist eine Art moderne Schnitzeljagd, bei der Mitspieler kleine „Schätze“ verstecken. Die Geokoordinaten dieser Gegenstände – Caches oder Geocaches genannt – werden im Internet veröffentlicht. So können andere Mitspieler sich mit einem GPS-Gerät oder Smartphone auf die Suche machen. Ein Cache besteht aus einem Behälter mit einem Logbuch, in dem sich die erfolgreichen Finder eintragen können. Darüber hinaus enthalten die Schatzkisten oft kleine Tauschobjekte, die von den Schätzjägern als Andenken mitgenommen werden können. Die Voraussetzung: Im Gegenzug wird ein neues, gleichwertiges Tauschobjekt hinterlegt, damit auch der nächste Finder nicht leer ausgeht. Auch die Stadt oder die Region Hannover bieten Geocaching-Touren an, etwa zum Grünen Ring, zum Thema Nachhaltigkeit oder auf den Spuren von Leibniz.

Von Juliane Kaune