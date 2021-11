Hannover

Auf der Weihnachtstafel perlt es im Glas. Zum Anstoßen oder zum Festessen wird vielerorts ein Schaumwein gereicht. Der eine mag es fruchtig und ausladend, die andere knochentrocken und präzise: eine Auswahl von besonderen Schaumweinen fürs Fest.

2019 Grüner Veltiner, Weingut Hammel, 13,50 Euro

Der Pfälzer Sekt von alten Veltiner-Reben hat eine wunderbar fruchtbetonte Nase, darunter Apfel, Birne und Quitte, auch Anklänge von Brioche schwingen mit. Am Gaumen ist der Schaumwein frisch und belebend mit feinherbem Nachhall (www.weinhammel-shop.de).

Fazit: Macht Spaß, vom ersten bis zum letzten Schluck

2019 Grüner Veltiner, Weingut Hammel, 13,50 Euro. Quelle: Samantha Franson

Blanc de Noir, Weingut Adank, 45,90 Euro

Schon die feine Perlage und das komplexe Bouquet (süßliche Beeren, Blüten, Brioche) lassen an einen großen Winzerchampagner denken. Der naturherbe Schaumwein, abgepresst aus Pinot-Noir-Trauben, stammt aber aus den Kellern der Familie Adank in Graubünden (www.pinard-de-picard.de).

Fazit: Ein durch und durch festlicher Tropfen, der nicht zu kalt (9 bis 10 Grad) getrunken werden sollte.

Blanc de Noir, Weingut Adank, 45,90 Euro. Quelle: Samantha Franson

2019 Gelber Muskateller, Weingut auf den fünfzehn Morgen, 9,80 Euro

Mango, Ananas, Aprikose: Im Duft zeigt der Muskateller-Sekt aus Rheinhessen viel gelbe Frucht, unter anderem typisch für die Rebsorte, am Gaumen ist der „extra trockene“ Schaumwein dann frisch und belebend. Verkauf nur kistenweise (www.weingut-binzel.de).

Fazit: Perfekt für gesellige Runden oder auch einfach nach dem Essen.

2019 Gelber Muskateller, Weingut auf den fünfzehn Morgen, 9,80 Euro. Quelle: Samantha Franson

2012, Cremant d’Alsace, Clos Liebenberg, Valentin Zusslin, 42,50 Euro

Pilze, Gras, Moos, Kräuter, Waldboden, Sherry: Es ist besonders, was einem bei diesem Elsässer Cremant (aus 90 Prozent Auxerrois und 10 Prozent Riesling) aus biodynamischen Einzellagenanbau in die Nase steigt. Der Tropfen ist hefegeprägt von fünfjährigem Flaschenlager, am Gaumen voll und cremig (www.gute-weine.de).

Fazit: Der Wein ist als Essensbegleiter eine Wucht.

2012, Cremant d’Alsace, Clos Liebenberg, Valentin Zusslin, 42,50 Euro Quelle: Samantha Franson

Blanc et Noir, SektWerk Wollersheim, 12 Euro

Die Kellerei des Sektwerks Wollersheim in Dernau an der Ahr blieb bei der Flutkatastrophe nicht verschont, alle Geräte wurden zerstört. Gerettet werden konnten die Sektbestände, darunter auch der Blanc et Noir mit einem Anteil von 70 Prozent Spätburgunder und 30 Prozent Chardonnay (www.sektwerk.com).

Fazit: Blassrosa Farbe, saftig und leicht herb im Abgang.

Blanc et Noir, SektWerk Wollersheim, 12 Euro Quelle: Samantha Franson

Rieslingsekt Brut Nature, Frank John, 30,50 Euro

Geht es um große deutsche Schaumweine, fällt (neben Volker Raumland) schnell der Name des Pfälzer Winzers Frank John. Ein Beispiel seiner Präzisionsarbeit: Der knochentrockene Rieslingsekt Brut Nature aus biodynamischer Bewirtschaftung. Im Duft eher Zitrusfrucht, am Gaumen fein, frisch und mundfüllend (www.alleswein.com).

Fazit: Man lässt das Glas ungern los.

Riesling Sekt Brut Nature, Frank John, 30,50 Euro Quelle: Samantha Franson

2016, Rieslingsekt 1900, Van Volxem, 26 Euro

Schon die intensive Farbe lässt aufschauen. Fünf Jahre lag dieser Rieslingsekt von alten Reben an der Saar auf der Hefe. Der dichte Duft ist von reifen Früchten und Brotkruste geprägt, die seidig-cremige Textur ist elegant, wunderbar salziger Nachklang (www.vanvolxem.com).

Fazit: Ein Sekt voller Charakter und Finesse.

2016, Riesling Sekt 1900, Van Volxem, 26 Euro. Quelle: Samantha Franson

2018, Von Buhl Rosé, Reichsrat von Buhl, 18,90 Euro

Der ehemalige Kellermeister Mathieu Kauffmann vom Champagnerhaus Bollinger lenkte mitunter einige Jahre die Geschicke im Pfälzer Weingut Reichsrat von Buhl. Das ist den exzellenten Schaumweinen anzumerken, dem Spätburgunder-Rosé-Sekt etwa: Ein Potpourri an roten Beeren (Erdbeere, Himbeere, Johannisbeere) in der Nase, am Gaumen trocken, fein und präzise (www.von-buhl.de).

Fazit: Exzellente Schaumweine!

2018, Von Buhl Rosé, Reichsrat von Buhl, 18,90 Euro. Quelle: Samantha Franson

Cuvée Nr. 31, Manufaktur Jörg Geiger, alkoholfrei, 9,90 Euro

Dass alkoholfreie Fruchtsekte ein Höchstmaß an Eleganz, Feinheit und Anspruch haben können, zeigen die vielen trockenen Proseccos aus der Manufaktur Jörg Geiger. Mit Gewürzen, Kräutern und Blüten werden die Getränke zubereitet, toll ist etwa die Cuvée Nr. 31 mit Grüntee, Wiesenobst und Melisse (www.manufaktur-joerg-geiger.de).

Fazit: Ein Prosecco ohne Alkohol – und trotzdem raffiniert.

Cuvée Nr. 31, Manufaktur Jörg Geiger, alkoholfrei, 9,90 Euro. Quelle: Samantha Franson

Von Hannes Finkbeiner