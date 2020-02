Hannover

Die Lange Nacht der Theater in Hannover fällt 2020 aus. Bei der gemeinsamen Veranstaltung zahlreicher Bühnen sowie der Stadt Hannover präsentierten die Häuser Ausschnitte aus ihrem aktuellen Programm. Das Angebot lief seit 18 Jahren immer im Mai. Das Interesse an dem besonderen Abend ist im Laufe der Zeit jedoch stark gesunken. In den ersten Jahren kamen bis zu 6600 Besucher, zuletzt pendelten nur noch durchschnittlich 3500 Besucher zwischen den Theatern.

2021 soll es ein neues Format geben

„Wir wollen das Format gemeinsam überdenken und gehen fest davon aus, dass wir die Theaternacht attraktiver gestalten und 2021 in neuer Form wieder anbieten“, sagt Nils Wendtland, Pressesprecher im Schauspielhaus Hannover. Aktuell haben auch Terminprobleme zu der Absage geführt. „Es hat sich herausgestellt, dass die Terminfindung in Abstimmung mit dem kulturellen Kalender der Stadt Hannover und den Bühnen schwierig war“, sagt Wendtland.

Mit der Langen Nacht der Theater wollen die Veranstalter die gesamte Theaterlandschaft in der Stadt zeigen und auch den kleineren Bühnen und der freie Szene Aufmerksamkeit verschaffen.

Von Bärbel Hilbig