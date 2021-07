Hannover

Eine Herausforderung hat ihr nie gereicht: „Ich wollte immer noch etwas anderes machen“, sagt Brigitte Naber (61), die seit 2013 die Integrierte Gesamtschule Roderbruch leitet. Sie hat eine IGS mitgegründet, stand an der Spitze des Schulleitungsverbandes, war in der Lehrerfortbildung engagiert und Fachberaterin für Religion. Theologie und Naturwissenschaft – das sind die beiden Pole, zwischen denen sie sich immer bewegt hat. Sie kommt aus Hedeper im Kreis Wolfenbüttel: „Die Kirche war das Zentrum im Dorf.“ Neben der evangelischen Jugendarbeit schlägt ihr Herz für die Landwirtschaft und die Medizin. Sie will etwas mit Menschen machen, entschließt sich schließlich, Biologie und Evangelische Religion auf Realschullehramt in Göttingen zu studieren.

Neue Wege an neuer IGS

Zwölf Jahre arbeitet sie an der Realschule Wathlingen im Kreis Celle, wechselt 1997 an die Lotte-Kestner-Schule nach Hannover, 2003 wird sie Konrektorin an der Gerhart-Hauptmann-Realschule, übernimmt dort schon bald die kommissarische Schulleitung, bevor sie 2007 Leiterin der Stadtschule Rodenberg und 2008 der Planungsgruppe der IGS Rodenberg (Kreis Schaumburg) wird. Sie führt die neue Schule und zugleich die alte, auslaufende Haupt- und Realschule im selben Gebäude. Die Aufbruchstimmung, die Freiheit – das begeistert sie: „Wir gingen neue Wege.“

Gutes Schulklima an der IGS Roderbruch

Eigentlich habe es nur eine Schule in ganz Niedersachsen gegeben, sagt die energiegeladene Optimistin („Mein Glas ist immer halbvoll“), die sie aus Rodenberg hätte weglocken können: die IGS Roderbruch, die als Gesamtschule mit Primarstufe einen Sonderstatus in Niedersachsen hat. Hier können die insgesamt 1850 Kinder von der 1. bis zu 13. Klasse ohne Bruch dieselbe Schule besuchen. Und als der Schulleiter in den Ruhestand geht, kommt Naber nach Hannover. An der IGS Roderbruch schätzt sie besonders „das gute Schulklima“. Die Liste der Ereignisse, die ihr aus ihrer Leitungstätigkeit besonders positiv in Erinnerung bleiben, ist lang. Jetzt sei es Zeit zu gehen, findet Brigitte Naber. Sie möchte Zeit für ihre beiden Enkel, ihren Lebensgefährten und sich selbst haben, mal wieder lesen, nähen, fotografieren, Sport treiben, Freunde treffen und ins Theater gehen.

Von Saskia Döhner