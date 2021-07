Hannover

Ein Thema hat Martin Thunich an der Wilhelm-Raabe-Schule dauerhaft begleitet: „Irgendwie waren wir immer Baustelle.“ An dem denkmalgeschützten Gebäude neben der Staatskanzlei in Maschseenähe gibt es laufend etwas zu sanieren oder umzubauen. Die Eröffnung der neuen Außenstelle in der Meterstraße 2025/2026 wird der scheidende Direktor (66) nicht mehr miterleben. Das sei aber auch nicht schlimm, sagt er, es sei ein guter Zeitpunkt zu gehen. Das Gymnasium sei gut aufgestellt für die Zukunft.

Thunich kommt aus der Nordstadt, hat die Grundschule An der Uhlandstraße besucht, später die Lutherschule, damals noch eine reine Jungenschule. In der Oberstufe hatte er einen Deutsch- und Geschichtslehrer, der ihn für seinen späteren Berufswunsch inspirierte: „Der wusste unendlich viel, und er konnte dieses Wissen an uns Schüler vermitteln, der kam rein und man hörte zu.“ Bis heute hält Thunich an diesem didaktischen Grundsatz fest: „Lehrer sollten nicht nur Moderatoren von Lernprozessen sein, sie sollten auch Wissen vermitteln können.“

Schulbuchautor und Fachberater

Thunich studiert Germanistik und Geschichte in Göttingen, arbeitet zwei Jahre als junger Lehrer an einem Gymnasium in Leer: „Das war eine tolle Zeit, man konnte sich freischwimmen.“ Sein Referendariat macht er in Alfeld. Weil Lehrerstellen damals knapp sind, schreibt Thunich erst mal historische Bücher und wird Lektor, dann wird er „Korrespondent“ für die HUK in Coburg. Aber Briefe für die Versicherung in einem Großraumbüro zu verfassen, füllt ihn nicht aus. Dann klappt es doch mit der Schule: 1985 kann Thunich an der Leibnizschule anfangen. „Ich hatte unendlich viel Glück in meinem Berufsleben“, sagt er rückblickend.

Konservativ im besten Sinne

1994 beginnt er als Fachberater für Geschichte bei der damaligen Bezirksregierung Hannover, schreibt Bücher für Schulbuchverlage, arbeitet an Lehrplänen und einheitlichen Abiturprüfungen für das Fach Geschichte mit, ist stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes für Geschichtslehrer. Aber irgendwann will er nicht nur beraten, sondern auch gestalten. 2006 wird er Leiter der Wilhelm-Raabe-Schule.

Martin Thunich ist konservativ im besten Sinne, stets trägt er Krawatte und Sakko, findet respektvolle Distanz besser als oberflächliche Kumpelhaftigkeit, hält „Work-Life-Balance“ für „dummes Zeug“, weil dies das Leben in zwei Teile teile. Da sei Karl Marx, der die Entfremdung der Arbeit überwinden wolle, schon weiter gewesen, meint er. Er ist kein Freund radikaler Umwälzungen: Mit vielen kleinen Schritten komme man auch ans Ziel. Ein guter Schulleiter müsse seinem Kollegium viel Freiheit lassen, findet Thunich. Im Ruhestand will er weiter als Hobbyhistoriker für seine Heimatgemeinde Wathlingen (Kreis Celle) arbeiten und sich in der Kommunalpolitik engagieren.

Von Saskia Döhner