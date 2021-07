Hannover

Die Liebe zum Job kommt für Thomas Bürkner (67), den Leiter der IGS Badenstedt, im Referendariat, an einer Dorfschule im hessischen Westerwald. In Varel, wo die Großeltern damals leben, ist er geboren, er wächst in Darmstadt auf, arbeitet als Rettungssanitäter für die Johanniter, hilft bei Großveranstaltungen und Autobahnunfällen. Mit einem besseren Abitur hätte er wohl Medizin studiert, so wird es Englisch und Politik auf Lehramt in Gießen. Als er fertig ausgebildeter Lehrer ist, gibt es kaum noch freie Stellen für Pädagogen. Nur die Länder Berlin, Hamburg und Niedersachsen stellen noch ein, und so landet er in Hannover.

Am Rosenmontag im Jahr 1981 beginnt er an der Hauptschule im Schulzentrum Badenstedt. „Es war eine tolle Stimmung, mit den Kindern waren wir wie eine Familie.“ Für viele Schüler sei die Klassenfahrt nach Schloss Dankern im Emsland der einzige Urlaub im Jahr gewesen, erzählt Bürkner. Alle Kinder habe er als Lehrer zu Hause besucht, weil er wissen wollte, wie sie lebten.

„Öfter mal was Neues“

1993 wird er Konrektor an der Hauptschule Isernhagener Straße, bald kommissarischer Schulleiter, dann wechselt er zur IGS Mühlenberg. „Ich mag keine Langeweile“, sagt Bürkner, „und mache öfter mal was Neues.“ 2009 stößt er zu der Planungsgruppe, die im Schulzentrum Badenstedt eine IGS gründen will, und wird 2010 dort Schulleiter. „Es war ein toller Start“, erinnert er sich. Doch als der Traum von der eigenen Oberstufe platzt, wird es zusehends schwieriger, die Anmeldezahlen gehen zurück, der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund steigt. Und dennoch: Eine Problemschule sei die IGS Badenstedt nicht.

„Freundliches Miteinander“

Im Gegenteil, Bürkner spricht voller Stolz von „seinen Kindern“: „Hier herrscht ein freundliches, nettes Miteinander, man grüßt sich und begegnet sich mit Respekt.“ Der Vater von vier erwachsenen Söhnen fordert für Kinder aus armen Familien mehr Unterstützung: „Niemand darf durchs Raster fallen.“ Und ein kostenloses Mittagessen für alle Schüler in Hannover sollte auch eine Selbstverständlichkeit sein, findet er. Es mache keinen Sinn, millionenteure Schulmensen zu bauen, die dann nur von 40, 50 Kindern genutzt werden.

Von Saskia Döhner