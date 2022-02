List

Etwas anderes als Lehrerin wollte Monika Rosner nie werden. Sie sei von den Lehrkräften, die sie als Kind hatte, dazu inspiriert worden, erzählt die langjährige Leiterin der Leibnizschule, die zum Halbjahreswechsel in den Ruhestand gegangen ist. Vielleicht hat sie auch deshalb Romanistik studiert, weil sie einst eine so gute Französischlehrerin hatte. Ihr zweites Fach ist Geschichte.

„Die Leibnzischule – das ist meine Schule“

Ihr Abitur hat Monika Rosner in ihrer Geburtsstadt Hildesheim gemacht, studiert hat sie in Braunschweig und Hannover. Nach dem Referendariat in Wolfsburg machte sie ihr zweites Staatsexamen in Hannover. Danach hatte sie diverse befristete Verträge und dann die erste feste Stelle in Holzminden. Nach vier Jahren am Gymnasium in Barsinghausen kam 1995 der Wechsel an die Leibnizschule – und hier ist sie geblieben. 26,5 Jahre lang. „Von Anfang an habe ich gewusst: Das ist meine Schule“, erinnert sich Rosner. Von dem „supernetten Kollegium“ schwärmt sie, das galt über all die Jahre. 2012 wurde sie erst stellvertretende Schulleiterin, 2017 dann Schulleiterin.

Kontakt zu Kollegen und Kindern das Wichtigste

„Die Leibnizschule ist eine Schule in Bewegung“, sagt Rosner, und meint damit nicht die vielen Bau- und Sanierungsmaßnahmen, sondern dass sich das Lister Gymnasium stets auch inhaltlich weiterentwickelt hat, nicht umsonst war es im Jahr 2000 Expo-Schule. Die feste Verankerung im Stadtteil, die enge Kooperation mit Nachbarschulen – das mache die Leibnizschule aus. Der Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Schülerinnen und Schülern, sei ihr immer das Wichtigste gewesen. „Meine Berufswahl habe ich keinen Tag bereut.“

Pädagogin aus Überzeugin: Die scheidende Schulleiterin Monika Rosner von der Leibnizschule. Quelle: Samantha Franson

„Schule lebt von Begegnung“

Die Corona-Zeit sei jedoch anstrengend und belastend gewesen, sagt Rosner, aber sie habe vor allem eines gezeigt: „Schule lebt von Begegnung, und es war sehr traurig, dass das so lange nicht ging.“ Deshalb sei es auch gut, dass jetzt dem Präsenzunterricht so viel Priorität eingeräumt werde.

Die Pandemie habe den Schulen zweifellos einen Digitalisierungsschub gebracht, sagt Rosner. Auch die Leibnizschule soll in diesem Jahr nach dem Medienentwicklungsprogramm der Stadt voll digital ausgebaut werden. Zu einer modernen Schule gehöre auch das dazu, sagt die ehemalige Schulleiterin.

Pläne für den Ruhestand? Erstmal ausspannen

Für ihren Ruhestand hat Monika Rosner, die in ein paar Wochen 65 Jahre alt wird, noch keine konkreten Pläne. „Erstmal ein bisschen ausspannen“, Rad fahren, wandern, lesen, aber auch mal wieder ins Theater, in die Oper oder ins Kino gehen, wenn die Zeiten es zulassen. Auch Reisen würde sie wieder gern – Tel Aviv, Italien, Paris, Berlin wären begehrte Ziele.

Von Saskia Döhner