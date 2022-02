Linden-Nord

Wolfgang Schiecke ist wegen der Lehrkräfte, die er als Kind an einem Gymnasium preußischen Stils hatte, Lehrer geworden. Nicht weil er so gute Pädagogen hatte, sondern – im Gegenteil – weil er es viel besser machen wollte als jene. Zum Halbjahreswechsel ist der 66-Jährige, der seit acht Jahren die Eichendorffschule, Hannovers älteste Ganztagsschule, geleitet hatte, in den Ruhestand gegangen. Konrektor war er schon 1999 geworden.

Sieben Jahre Feuerwehrlehrer

In Hannover ist Schiecke geboren, hier hat er Abitur gemacht und studiert – Sport und Mathematik auf Grundschullehramt. Kurzzeitig hatte er auch mit Sportwissenschaften in Köln geliebäugelt. Nach dem 2. Staatsexamen 1982 dauerte es sieben Jahre, bis er eine Festanstellung bekam, er hangelte sich von Feuerwehrvertrag zu Feuerwehrvertrag. Tennistraining sei immer sein zweites Standbein gewesen, sagt er. Damals gab es eine Lehrerschwemme, nicht Mangel wie heute.

„Besoldungssystem ist aus den Fugen geraten“

Dass derzeit so wenig junge Menschen Lehrkräfte werden wollen, liegt seiner Ansicht nach auch an einem Besoldungssystem, das aus den Fugen geraten sei. Ein Leiter einer großen Grundschule mit mehr als 180 Schülern verdiene A 13 mit Zulage, und damit nur ein wenig mehr als ein Sonderpädagoge, der an eine Regelschule abgeordnet sei und sich nur um Kinder mit Förderbedarf kümmern müsse, aber keine Klassenleitung, keine Elternarbeit mache und auch keine Zeugnisse schreiben müsse. Die Arbeit der Förderschullehrkräfte schätze er allerdings sehr, fügt er hinzu.

So sah die Grundschule in den 1980er-Jahren aus, als Wolfgang Schiecke seinen ersten Feuerwehrvertrag an der Schule hatte. Quelle: Ralf Decker

Dagegen bekomme ein Grundschullehrer, der all diese Aufgaben habe, nur A 12, habe aber eine viel höhere Unterrichtsverpflichtung und insgesamt mehr Aufgaben als Klassenleitung. Leiter ganz kleiner Grundschulen erhalten mittlerweile auch A 13. Viele kleinere Schulen haben keinen Konrektor oder eine Konrektorin. Sie seien Einzelkämpfer und es sei kein Wunder, dass so viele Rektoren- und Konrektorenstellen unbesetzt blieben, sagt Schiecke.

Kommt A 14 für Schulleiter?

Es sei auch ein Unding, dass kommissarische Schulleiterinnen und Schulleiter teils anderthalb Jahre auf ihre Ernennung warten müssten und so lange auch nicht wie ein Schulleiter bezahlt würden. „Das ganze System muss von Grund auf reformiert werden“, fordert Wolfgang Schiecke. Wer eine Schule leite, müsse A 14 verdienen. Immerhin trage die Schulleitung die Gesamtverantwortung. Es sei ja schön, dass der Kultusminister gesagt habe, dass die Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Realschulen jetzt A 13 bekommen, aber über die Schulleiter habe der Minister nichts gesagt. Quereinsteiger ohne pädagogische Vorbildung seien an Grundschulen nicht einsetzbar, findet Schiecke.

Wolfgang Schiecke fordert ein ganz neues Besoldungssystem für Lehrkräfte. Quelle: Samantha Franson

Zweimal habe er dem Minister seine Meinung auch in einem Brief geschrieben, 2018 und zuletzt im Mai 2020, als er wegen Corona 80-Stunden-Wochen hatte. Ob der SPD-Politiker auf ihn hören werde? Schiecke hat da seine Zweifel.

Für die Nachfolgerin gibt es ein Steuerrad

Seiner Nachfolgerin Joanna Pilarska-Tute (37) hinterlasse er ein gut bestelltes Haus, sagt er. Die Eichendorffschule, die als katholische Angebotsschule Kinder aus dem gesamten Stadtgebiet aufnimmt, sei komplett renoviert, das Kollegium jung und motiviert. Derzeit wird die Schule von 280 Schülern besucht, viele Familien schätzen den herkunftssprachlichen Unterricht in Italienisch, Polnisch, Spanisch und Griechisch.

Bei seiner Verabschiedung überreicht der scheidende Schulleiter der Eichenforffschule, Wolfgang Schiecke, seiner Nachfolgerin Joanna Pilarska-Tute ein Steuerrad. Quelle: GS Eichendorffschule

Seine Abschiedsfeier im kleinen Rahmen sei „traumhaft“ gewesen, erzählt Schiecke, Schüler hätten Wünsche per Video geschickt, der Lehrerchor habe ihn mit einem selbstumgedichteten Lied nach der Melodie von Bryan Adams’ „Summer of 69“ überrascht, das coronakonform Playback gesungen wurde, vom Kollegium habe er unter anderem eine ganz besondere Ausgabe der Schulzeitung bekommen. An die neue Schulleiterin hat er symbolisch ein Schiffssteuerrad mit der Gravur „GS Eichendorffschule Hannover“ übergeben. Pilarska-Tute sagt, sie würde den Job gern richtig gut machen, fühle sich aber immer wieder ausgebremst von der Bürokratie der Stadt.

Reisen ja, Kreuzfahrten nein

Die Coronazeit sei sehr anstrengend gewesen, berichtet der ehemalige Schulleiter, deshalb will er jetzt erstmal ausspannen, Tennis spielen, lesen und vielleicht auch irgendwann reisen. Kreuzfahrten allerdings seien nichts für ihn, und aus dem Alter, ein Wohnmobil zu kaufen, sei er auch schon raus. An Ideen für den Ruhestand wird es ihm aber gewiss nicht mangeln.

