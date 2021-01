Hannover

Nach rund 40 Dienstjahren, davon die Hälfte im Leitungsdienst, verlässt Claudia Linz Ende des Halbjahres die Werner-von-Siemens-Realschule in der List. „Ich habe immer mit viel Freude gearbeitet, war gerne Lehrerin und sehr gerne Schulleiterin“, sagt sie. Diese Tätigkeit sei sehr abwechslungsreich, vielfältig und mit viel Verantwortung verbunden. „Das Arbeiten mit jungen Menschen, die vielen täglichen Kontakte … all das ist sehr schön und bereichernd“, so die 64-Jährige. „Ich blicke auf ein erfülltes Berufsleben zurück, ich hatte ein tolles Team.“

Erste Frau mit Studium und Promotion in Familie

Abitur hat Claudia Linz 1975 gemacht. In Hannover und im englischen Bristol studierte sie Anglistik und Geschichte. Sie war die erste Frau in ihrer Familie, die studiert und später promoviert hat. Nach dem Referendariat an einer Realschule in Barsinghausen wurde sie Lehrerin an der Geschwister-Scholl-Realschule in Hannover, wo sie mehr als 16 Jahre lang blieb. Als Konrektorin, später auch kommissarische Schulleiterin, war sie an der Erich-Kästner-Realschule in Laatzen tätig, bevor sie 2009 an die Werner-von-Siemens-Schule (500 Schüler, 40 Lehrkräfte) kam. Berufsbegleitend hat sie promoviert und eine Ausbildung zur Schulentwicklungsberaterin absolviert.

Worauf sie stolz ist? „Vor allem auf die vielen Schülerinnen und Schüler,“ antwortet die Rektorin, „die leistungsbereit sind und in den sechs Jahren bei uns zu verantwortungsvollen Menschen heranwachsen, gute Abschlüsse erwerben und ihren Weg gehen.“ Sie mag die angenehme und freundliche Atmosphäre an unserer „internationalen“ Schule, an der fast alle Schülerinnen und Schüler über einen Migrationshintergrund verfügen.

Nachfrage nach Realschulen steigt

Linz freut sich über die wachsenden Schülerzahlen. Die Realschule wird demnächst vierzügig. Von wegen sterbende Schulform – „die Realschule ist wieder sehr gefragt.“ Es fehlten Plätze an Realschulen in der Stadt. „Viele Eltern wünschen sich für ihr Kind eine nicht so große, überschaubare Schule, in der sich alle kennen. An Realschulen wird gute pädagogische Arbeit geleistet. Viele Schülerinnen und Schüler, die vom Gymnasium an die Realschule überwiesen werden, blühen bei uns geradezu auf und erwerben gute Abschlüsse.“

Was sie sich wünscht? Claudia Linz muss nicht lange überlegen: „Mehr Tempo bei der Umsetzung des Digitalpakts durch den Schulträger und eine komplette Sanierung des Schulgebäudes in den nächsten Jahren.“ Pläne für den Ruhestand hat sie auch schon: „Reisen – weltweit, wenn es wieder möglich ist, Musik und viel Sport.“ Inzwischen sei sie passionierte Golfspielerin. Außerdem möchte sie endlich wieder mehr Zeit mit Freunden und ihrer Familie verbringen, ihre Stiftung, die Projekte in schönen Gärten und Parks in Deutschland und Österreich fördert, weiterentwickeln und vielleicht wieder wissenschaftlich arbeiten.

