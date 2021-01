Schicken Sie uns Ihre Corona-Fragen

Hannover

Kann ich das Taxi zum Impfzentrum bei der Krankenkasse abrechnen lassen? Darf ich mich noch mit der Nachbarin zum Tennis treffen? Die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind nicht in jeder Situation leicht nachzuvollziehen und können auch mal Experten vor Rätsel stellen. Wenn auch Sie Fragen zu den Corona-Regeln haben, dann schreiben Sie uns.

So ist Tennis spielen grundsätzlich noch möglich, wenngleich man dabei auch einige Regeln beachten muss. Laut Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen dürfen sich zwei Menschen aus zwei Haushalten zum Sport im Freien treffen und müssen dabei nicht einmal eine Maske tragen. Insbesondere Tennis ist erlaubt, weil es in der Natur des Spiels liegt, dass man dabei Abstand halten kann. Auch das Joggen zu zweit ist erlaubt, und am Maschsee sogar ohne Maske –auch wenn die Spaziergänger an selber Stelle Maske tragen müssen. Ebenso darf man sich zum gemeinsamen Radfahren, Golf spielen oder Walking verabreden.

Wie kommen Senioren zum Impfzentrum ?

Viele Fragen stellen sich derzeit auch rund um das Thema Impfen. So sollen ab Ende dieses Monats Termine an über 80-Jährige vergeben werden, damit diese sich im Impfzentrum auf dem Messegelände impfen lassen können. Doch wie kommen die Senioren dort hin? Können die Fahrten abgerechnet werden? Diese Frage ist tatsächlich noch ungeklärt. Zunächst einmal muss jeder Impfling selber Sorge tragen, dass er seine Termine im Impfzentrum wahrnehmen kann.

Es gibt aber bereits Forderungen, dass – wenn dafür ein Taxi gebraucht wird – die Kosten wie bei einem Arztbesuch von der Krankenkasse übernommen werden sollen. Das Land führt dazu Gespräche mit Bundesregierung und Kassen. Einige große Krankenkassen haben bereits ihre Bereitschaft signalisiert. Falls die eigene Kasse ablehnt, können Senioren mit eingeschränkter Mobilität Transportbescheinigung und Rechnung beim Impfzentrum einreichen, die Kosten werden erstattet.

Von Bärbel Hilbig und Heiko Randermann