Hannover

Mühsam tastet sich die Schwurgerichtskammer bei der Klärung des Todes von Armin N. (30) voran. Und die Frage, die von Richter Stefan Joseph immer wieder gestellt wird, lautet: Warum? Gegen Ende des Prozesses zeichnen sich Antworten ab. Armin N. traf mit seinem Schwager am 3. Juni 2021 an der Ampel vor der Kreuzung Arndtstraße/Weidendamm (Nordstadt) zufällig auf den Angeklagten Rinor Z. (33).

Das sagte zumindest Nasko M., der 51-jährige Schwager des Getöteten, aus. Man habe nur den weißen Mercedes des Angeklagten erkannt. Er hatte ein auffälliges Kennzeichen. Für Armin N. und seinen Schwager war klar, dass der Fahrer des Mercedes ein Konkurrent war. Ein Konkurrent, der Provisionen mit der Vermittlung von Luxusautos als Leihwagen verdiente. „Der Angeklagte hat Armin aus diesem Geschäft herausgedrängt“, sagte am Donnerstag Anwalt Matthias Waldraff. Er vertritt in dem Totschlagsprozess die Interessen von Nasko M., einem Bauunternehmer.

Schwager macht sich verantwortlich für den Tod von Armin

Erst dann haben die Beiden erkannt, dass Rinor Z. am Steuer saß. Nasko M.: „Da ist mir die Galle hochgekommen.“ Mit einer Zaunlatte schlug er auf den Mercedes ein. Der Angeklagte zog seine Waffe, schoss auf M. und tötete Armin N. in seinem Porsche Cayenne. Nasko M. erzählte, dass er grundlos am 1. Oktober 2020 in Langenhagen vom Angeklagten ins Gesicht geschlagen worden sei.

Muss sich wegen Totschlags und versuchten Totschlags verantworten: Rinor Z. (33) sagt, dass er in Notwehr getötet habe. Die Beweise sprechen eine andere Sprache. Quelle: Rainer Dröse

„Jeden Tag mache ich mir Vorwürfe“, sagte der Schwager vor Gericht aus. Mit seiner unbeherrschten Tat macht er sich für den Tod des Schwagers verantwortlich. „Ich wäre lieber tot als Armin“, meinte er.

Zeuge berichtet erstmals von einer Waffe beim Todesopfer

„Die größte Schuld an all dem hat Nasko“, pflichtete der beste Freund (39) des Angeklagten am Donnerstag M. bei. Ansonsten wiederholte er die Angaben von Rinor Z. Nach der Schlägerei im Oktober 2021 fühlte er sich von Nasko M. verfolgt und habe Todesangst gehabt. Mehrfach gebraucht er das Wort „Banditen“, wenn er von M. und seiner Familie spricht. Nasko habe gesagt, dass er den Angeklagten in den „Rollstuhl“ bringen will. Zu dem Grund für die gewalttätige Auseinandersetzung zwischen Z. und M. sagte der Zeuge nichts.

Kurz nach dem tödlichen Schuss im Juni 2021 telefonierte der Angeklagte mit seinem besten Freund. Die Polizei hörte sein Handy ab. Da habe der Angeklagte von einer Waffe gesprochen, die Armin N. bei sich gehabt habe. Doch das hat der Zeuge am Donnerstag zum ersten Mal erzählt. In der polizeilichen Aussage hat er dieses wichtige Detail verschwiegen.

Zweieinhalb Stunden musste der 39-Jährige aussagen. Das dauerte auch deshalb so lange, weil die erfahrenen Anwälte Richter Joseph das Leben schwer machten. Als der Zeuge sich wiederholt abfällig über Nasko M. äußerte, konnte sich Anwalt Waldraff nicht mehr beherrschen: „Jetzt ist aber Schluss!“ Richter Joseph fuhr dem Nebenklagevertreter energisch in die Parade: „Es reicht.“

Der Anwalt der Familie N., Professor Steffen Stern, beschwerte sich mehrfach, dass der Zeuge sich die Fragen des Gerichts übersetzen ließ. „Gerichtssprache ist deutsch“, sagte er. Der Richter erwiderte: „Der Zeuge entscheidet, in welcher Sprache er antwortet.“ Der Verteidiger des Angeklagten, Manfred Koch, kritisierte die „suggestive Frageweise“ seines Kollegen Stern. Der Anwalt aus Göttingen reagierte polemisch: „Ich weiß, Sie sind ein armer Kerl.“ Und da hätte der Richter beinahe die Fassung verloren: „Sich auf persönlicher Ebene beleidigen, geht gar nicht.“

Von Thomas Nagel