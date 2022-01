Hannover

Die Schießerei Arndtstraße dürfte zu einem der am besten überwachten Verbrechen Deutschlands gehören. Während Rinor Z. (33) Armin N. (30) am 3. Juni 2021 mitten in Hannover erschoss, überwachte die Braunschweiger Polizei sein Handy. Er galt als Beschuldigter in einem großen Betrugsverfahren. Die tödlichen Schüsse filmte die Dashcam eines Elektromeisters.

Und auch die Reanimation des Opfers wurde aufgezeichnet. Das Video eines Gaffers schaffte es ins Internet. Und die Kamera einer Waschanlage dokumentierte das Nachtatgeschehen. Beide wurden in dem Totschlagsprozess am Dienstag im Landgericht Hannover gezeigt.

Neue Videos zeichnen Geschehen nach der Tat auf

Und trotz dieser totalen Dokumentation eines Verbrechens sind immer noch Fragen ungeklärt. Rinor Z. rechtfertigte seine Schüsse, weil er bei Armin N. in seinem Porsche eine Waffe gesehen habe. Zuvor hatte ihn Nasko M. (51) an der Kreuzung Arndtstraße/Weidendamm (Nordstadt) mit einer Zaunlatte bedroht. Rinor Z. fürchtete seit einer Schlägerei am 1. Oktober 2020 in Langenhagen mit Nasko M. um sein Leben. Armin N. galt im Milieu als berüchtigter Schläger und war so etwas wie der Bodyguard seines Schwagers. Die Bedrohung von Rinor Z. ist aktenkundig.

Kann die Schwurgerichtskammer die Notwehr-These widerlegen? Seit gestern sind die Zweifel daran wieder größer geworden. Denn das Video von der Waschanlage zeigt, wie sich Sanitäter und Ersthelfer um Armin N. kümmern. Es zeigt aber auch, wie sein Schwager Nasko M. an die Beifahrertür des Porsches geht. Er öffnet die Tür, schaut rein. Alles in Gegenwart der Polizei.

Hat Nasko M. die Waffe aus dem Porsche geholt?

Laut Verteidiger Manfred Koch ist nicht ausgeschlossen, dass er die Waffe rausholt. Die Video-Aufnahme zeigt das nicht deutlich. Der Vater des Todesopfers verdeckt die Situation. Zwei Ersthelfer hatten keine Waffe in dem Porsche gesehen. Sie sahen, wie der Wagen von Armin N. nach dem tödlichen Treffer im Schritttempo über die Kreuzung rollte. Und dann an einem Laternenpfahl zum Stoppen kam.

Das Video der Waschanlage zeigt wie ein Ersthelfer (31) die Arme hebt. Es sei ein Zeichen der Empörung gewesen, weil die Polizei es zuließ, dass Nasko M. die Beifahrertür öffnete. „Das war doch ein Tatort“, sagte der Zeuge im Landgericht. Ob Nasko M. etwas aus dem Auto herausgenommen hat, können sie nicht sagen.

Ein 35-Jähriger, der Armin N. zuerst half, erschien mit einem Beistand der Opferhilfe. Es blieb unklar, ob ihn das miterlebte Verbrechen, die vielen untätigen Gaffer oder die Angst vor den Folgen des Verbrechens belastet. Der Anwalt von Nasko M., Matthias Waldraff, sagte zu ihm: „Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Sie bedroht werden. Darüber sind wir uns alle einig.“

Der junge Mann, der sein Video bei Youtube einstellte, kommentierte das Geschehen auf Rumänisch. Deutlich sind die Worte „Mafia German“ zu verstehen.

Von Thomas Nagel