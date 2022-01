Hannover

Als am Mittag des 3. Juni 2021 auf der Kreuzung Arndtstraße/Weidendamm Schüsse fielen und Armin N. (30 Jahre alt) tödlich getroffen wurde, filmen mindestens drei Kameras die Tat und teils das Geschehen davor und danach. Außerdem wird das Handy des Schützen Rinor Z. (33) von der Braunschweiger Polizei überwacht, weil er Beschuldigter in einem großen Betrugsfall ist. Stützen die Aufzeichnungen und Videos die Aussagen von Z., wonach dieser Angst um sein Leben gehabt und in Notwehr geschossen haben will?

Die tödlichen Schüsse filmte eine Kamera, „Dashcam genannt“ durch die Windschutzscheibe des Wagens eines Elektromeisters, der zufällig an der Kreuzung in der City unterwegs war. Und auch der Versuch der Reanimation des tödlich getroffenen Opfers Armin N. wurde aufgezeichnet: Ein Gaffer filmte und veröffentlichte das Video auf der Internetplattform Youtube. Und die Kamera einer Waschanlage dokumentierte schließlich das Nachtatgeschehen. Die Sequenzen wurden in dem Totschlagsprozess am Dienstag im Landgericht Hannover gezeigt.

Neue Videos zeichnen Geschehen nach der Tat auf

Doch die Bilder beantworten längst nicht alle Fragen: Rinor Z. rechtfertigte seine Schüsse damit, dass er bei Armin N. in dessen Porsche eine Waffe gesehen habe und um sein Leben fürchtete. N. war mit seinem Schwager Nasmko M (51) gemeinsam in dem Porsche unterwegs, als es zu dem Treffen auf der Kreuzung kam. Dort war M. ausgestiegen und hatte Rinor Z. in dessen Wagen mit einer Zaunlatte bedroht. Z. fürchtete seit einer Schlägerei mit Nasko M. am 1. Oktober 2020 in Langenhagen um sein Leben. Armin N. galt im Milieu als berüchtigter Schläger und war so etwas wie der Bodyguard seines Schwagers. Die Bedrohung von Rinor Z. ist aktenkundig.

Das Video von der Waschanlage zeigt, wie sich nach den Schüssen aus der Waffe von Rinor Z. Sanitäter und Ersthelfer um den getroffenen Armin N. kümmern. Es zeigt aber auch, wie dessen Schwager Nasko M. an die Beifahrertür des Porsche geht. Er öffnet die Tür, schaut rein. Alles in Gegenwart der Polizei, die nicht eingreift.

Hat Nasko M. die Waffe aus dem Porsche geholt?

Laut Verteidiger Manfred Koch ist nicht ausgeschlossen, dass Nasko M. die Waffe aus dem Wagen nahm, die Rinor Z. gesehen haben will. Die Video-Aufnahme zeigt das allerdings nicht deutlich, weil der ebenfalls anwesende Vater des Todesopfers die Situation verdeckt.

Zwei Ersthelfer jedenfalls hatten keine Waffe in dem Porsche gesehen. Das Video der Waschanlage zeigt ebenfalls, wie einer der Ersthelfer (31) die Arme hebt. Es sei ein Zeichen der Empörung gewesen, weil die Polizei es zuließ, dass Nasko M. die Beifahrertür des Porsche öffnete. „Das war doch ein Tatort“, sagte der Zeuge im Landgericht. Auch er hat allerdings nicht beobachtet, ob Nasko M. eine Waffe aus dem Wagen geholt hat.

