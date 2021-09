Hannover

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat gegenüber der HAZ weitere Details zur Anklage gegen Rinor Z. genannt. Der 32-Jährige soll Anfang Juni auf der Arndtstraße Armin N. erschossen und mehrere Kugeln auf dessen Schwager Nasko M. abgefeuert haben. Ihm werden versuchter und vollendeter Totschlag zur Last gelegt. Notwehr liege trotz vorherigen Angriffs des 51-jährigen M. mit einer Holzlatte auf Z.s Auto nicht vor. Nach HAZ-Informationen wird der Vorwurf durch Videos gestützt.

Die drei Männer waren am 3. Juni gegen 13.30 Uhr auf der Kreuzung von Arndtstraße und Herschelstraße aufeinander getroffen. Rinor Z. wartete zu dem Zeitpunkt in einem weißen Mercedes an der roten Ampel. Armin N. und Nasko M. waren in einem schwarzen Porsche Cayenne unterwegs. Als M. den 32-Jährigen bemerkte, ging er mit der Holzlatte auf den Wagen los. „Daraufhin soll Rinor Z. zunächst einen Schuss durch das Fahrerfenster auf M. abgegeben haben“, sagt Kathrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover.

Zwei Schüsse auf Porsche-Fahrer abgefeuert

Armin N. (30) saß am Steuer des schwarzen Porsche Cayenne, als ihn eine Pistolenkugel tödlich im Oberkörper traf. Er war seit seinem zwölften Lebensjahr kriminell und erschoss 2017 bei einem Angriff einen 25-jährigen Mazedonier am Andreas-Hermes-Platz. Der Fall wurde damals als Notwehr eingestuft. Quelle: privat

Die Kugel verfehlte den 51-Jährigen, dieser habe umgehend die Flucht ergriffen. Z. soll dann ein weiteres Mal geschossen haben. Nach HAZ-Informationen versteckte sich Nasko M. zunächst am Heck des Mercedes und flüchtete letztlich Richtung Weidendamm. Im Anschluss drehte sich der inzwischen ausgestiegene Rinor Z. laut Söfker um „und gab über das Wagendach hinweg zwei Schüsse auf den Porsche-Fahrer ab“. Eine Kugel traf Armin N. durch das geöffnete Seitenfenster im Oberkörper, woraufhin der tödlich verletzte 30-Jährige Gas gab und ein Verkehrszeichen überfuhr.

Nach dem Vorfall floh Rinor Z. und tauchte tagelang unter – laut seinem Anwalt Fritz Willig aus Sorge, seiner Familie könne etwas geschehen. Die Pistole ist bis heute verschollen. Seit dem 7. Juni sitzt der 32-Jährige nun in Untersuchungshaft. Nach HAZ-Informationen soll es seit Längerem Streit zwischen Rinor Z. und Nasko M. gegeben haben. Beide waren demnach uneins über die Verteilung von 125.000 Euro aus einem gemeinsamen Bauprojekt. Deshalb kam es bereits Monate zuvor zu einer Schlägerei, bei der Z. den 51-Jährigen verletzt haben soll.

Vier Videoaufnahmen stützen Anklage

Staatsanwältin Söfker kann nichts Genaueres sagen, bestätigt jedoch Streitigkeiten. „Diese direkte Begegnung kann aber Zufall gewesen sein.“ Fest steht hingegen, dass es keine Notwehr ist, „wenn auf einen Flüchtenden ein Schuss abgegeben wird“. Erst recht nicht mehr als Selbstschutz einzustufen sei dann das Abfeuern von zwei Kugeln auf Armin N. im Porsche. Söfker: „Dieser hatte in dem Moment offenbar keinen Angriff gestartet.“ Mord sei es aber auch nicht, da beispielsweise keine Heimtücke vorlag. „Durch die vorherigen Schüsse waren alle gewarnt.“ Z.s Verteidiger Willig wertet den Fall seit Juni als Notwehr.

Rinor Z. tauchte nach den tödlichen Schüssen tagelang unter – laut seinem Anwalt, um die eigene Familie zu schützen. Quelle: privat

Gestützt wird die Anklage nach HAZ-Informationen aber durch vier Videos. Demnach liegen Aufnahmen unter anderem aus dem Waschplatz „Waschbär“ an der Kreuzung vor, aus der Dashcam eines unbeteiligten Autofahrers und einer Kamera der nahen Dana-Seniorenresidenz. „Wir haben immer gesagt, dass die Tat so abgelaufen ist“, sagt Matthias Waldraff, Anwalt von Nasko M., der als Nebenkläger auftritt. „Durch die Anklage fühlen wir uns voll und ganz bestätigt.“ Sein Mandant werde sich zum Kerngeschehen am 3. Juni äußern, obwohl Ermittlungen gegen ihn wegen des Lattenangriffs laufen.

Z.s Verteidiger: „Wir bleiben bei einer Notsituation“

Willig erwidert: „Wir bleiben dabei, dass es sich für meinen Mandanten um eine Notsituation handelte.“ Er werde die umfangreiche Anklage genau studieren. Auf jeden Fall steht jetzt schon fest, dass es ein langer Prozess wird: Beginn am Landgericht ist voraussichtlich am 30. November, bis März 2022 sollen 15 Termine stattfinden. Es sind 35 Zeugen und drei Sachverständige aufgeführt.

Von Peer Hellerling