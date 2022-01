Hannover

Nasko M. hat am Mittwoch im Prozess um die tödliche Schießerei mitten in Hannover ausgesagt. Der 51-Jährige soll seit Langem eine Fehde mit dem Schützen und Angeklagten Rinor Z. gehabt haben. Angeblich hatte er bei dem Aufeinandertreffen am 3. Juni 2021 mit einer Holzlatte auf den Mercedes geschlagen. An diesem Tag kam sein Schwager Armin N. ums Leben. Während der wegen Totschlags angeklagte 33-Jährige Rinor Z. von einem Racheakt und Notwehr spricht, will sein Kontrahent nichts von einer Feindschaft gewusst haben.

Rund vier Stunden nahm sich das Schwurgericht für Zeit, um Nasko M. zu befragen. „Weiß ich nicht“ oder „Ich kann mich nicht mehr daran erinnern“ waren häufige Antworten. So will der Bauunternehmer beispielsweise Rinor Z. „nur flüchtig“ gekannt und niemals wirklich mit ihm gesprochen haben. Der 33-Jährige hingegen hatte gleich zu Prozessbeginn ausgesagt, dass die beiden sich seit einem schiefgelaufenen Bauauftrag in Hamburg nicht mehr wohlgesonnen waren.

Nasko M.: Er wurde plötzlich von Rinor Z. attackiert

3. Juni 2021: Nachdem Nasko M. mit einer Holzlatte auf den Wagen von Rinor Z. einschlug, schoss dieser mehrfach mit einer Pistole. Dabei wurde M.s Schwager Armin N. am Steure des Porsche Cayenne (Bild) tödlich getroffen. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Den Schilderungen von Rinor Z. zufolge, kreuzten sich im Oktober 2020 ihre Wege vor einem Restaurant in Langenhagen erneut: Nasko M. hatte demnach einen Disput mit Z.s Begleiter. Es ging um aufgeflogene Schwarzarbeiter. Daraus entwickelte sich eine Schlägerei zwischen Z. und M., der 51-Jährige soll sein Gegenüber danach mit dem Tod gedroht haben. Die Schüsse Anfang Juni waren demnach Notwehr nach einer Attacke. Doch diese Darstellung bekam nach Telefonmitschnitten zuletzt Risse.

Nasko M. schildert die Ereignisse völlig anders: Er wollte im Oktober nach dem Mittagessen wegfahren, als jener Geschäftspartner auftauchte. „Wir unterhielten uns über die Sache mit der Schwarzarbeit.“ Dann habe sich der ihm bis dato unbekannte Z. eingemischt. Der 33-Jährige soll unvermittelt auf den am Steuer sitzenden 51-Jährigen eingeprügelt haben. Anzeige habe M. aber nie erstattet. Der Polizei sagte er auch nicht den Namen des Angreifers, obwohl ihn Freunde und Verwandte kannten. „Ich wollte es auf sich beruhen lassen“, sagte er auf ungläubige Nachfrage des Gerichts. Spätere, von Z. behauptete Schlichtungsversuche habe es nicht gegeben.

„Da ist das Schwein!“

Rinor Z. ist wegen Totschlags angeklagt. Er und seine Verteidiger sprechen allerdings von Notwehr. Nasko M. soll dem 33-Jährigen seit einer Schlägerei im Oktober 2020 mit dem Tod bedroht haben. Quelle: Rainer Dröse

Am Tag der Schießerei wollten der 51-Jährige Nasko M. und Armin N. lediglich zu Mittag essen und eine Baustelle besuchen. Deshalb hatte M. auch jene Holzlatte im Auto, „um sie dort zu entsorgen“. An der Kreuzung Weidendamm/Arndtstraße entdeckten sie dann die weiße S-Klasse, in der Z. saß. Wegen des DON-Kennzeichens (Donauwörth/Bayern) hätten sie zunächst nur einen Mietwagen eines Bekannten vermutet. „Der hatte mit Armin die Absprache, ihm für jedes Leihgeschäft in Hannover ein Trinkgeld zu geben“, sagte M. – für dieses Auto habe der 30-Jährige aber wieder nichts bekommen. Die Antwort auf Nachfrage des Gerichts, wieso N. einfach so ohne Zutun Provisionen erhalte: „Weiß ich nicht.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

N. sei es auch gewesen, der Rinor Z. erkannte. „Er sagte: ‚Da ist das Schwein!‘“ Der 30-Jährige habe wohl über Umwege vom Streit in Langenhagen erfahren. Und auch der 51-Jährige hatte damit offenbar nicht abgeschlossen: Er stieg aus und schlug mit der Holzlatte mehrfach auf die Limousine ein. „Ich weiß nicht, was da mit mir los war“, sagte M. am Mittwoch. Z. sollte sofort aussteigen. Doch stattdessen feuerte der 33-Jährige mehrfach mit einer Pistole, Armin N. wurde tödlich getroffen. M. suchte Schutz hinter Autos und rannte letztlich davon. „Ich dachte, die Schüsse galten mir.“

Polizei erfährt Rinor Z.s Namen nicht

Der Angeklagte war in diesem weißen Mercedes unterwegs. An der roten Ampel an der Kreuzung Weidendamm/Arndtstraße kam es zur tödlichen Schießerei. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Später kehrte der 51-Jährige zurück. Er nahm sogar nachträglich das eigene Smartphone vom Beifahrersitz des Cayenne. Und obwohl Rinor Z. den Schwager erschossen hatte und auf der Flucht war, verheimlichte der 51-Jährige den Namen vor der Polizei. Im Rettungswagen und Krankenhaus gab M. zwar eine sehr gut auf Z. passende Täterbeschreibung ab, mehr aber nicht. „Dabei hätte die Beamten der Name sicher brennend interessiert“, sagte der Vorsitzende Richter Stefan Joseph. Warum er den entscheidenden Hinweis nie zu Protokoll gab? „Weiß ich nicht.“ Mitte Februar geht der Prozess weiter.

Von Peer Hellerling