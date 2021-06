Schiffgraben in Hannover: Eine Autospur künftig für Radfahrer

Hannover

Die Stadt entschärft ein echtes Nadelöhr für Radfahrer auf dem Cityring – was aber zu massiven Staus bei Autofahrern im Berufsverkehr führen kann.

Schiffgraben: Autospur wird Radspur

Zunächst als Verkehrsversuch soll der Schiffgraben zwischen Lavesstraße und Hinüberstraße in Fahrtrichtung Berliner Allee einspurig für Autofahrer werden. Der Grund: Bislang teilen sich Fußgänger und Radfahrer den extrem schmalen Seitenweg auf der Ostseite unter der Bahnbrücke. Jetzt solle eine Autospur „dem Individualverkehr entzogen und durch entsprechende Markierung für den Radverkehr zur Verfügung gestellt“ werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Arbeiten dafür beginnen an diesem Montag. Stadtsprecherin Michaela Steigerwald sagt, es sei „beabsichtigt, die Verkehrseinflüsse zu dokumentieren und eng zu begleiten, um nach Ablauf des Verkehrsversuches Rückschlüsse auf eine dauerhafte Lösung zu entwickeln“. Ähnliches ist auf einem kurzen Abschnitt der Hildesheimer Straße in Richtung Laatzen geplant, wo eine sogenannte Veloroute angelegt werden soll.

Staus wegen Linksabbiegern möglich

Die Stadt betont, dass die Änderungen auf dem Schiffgraben „auf politischen Antrag“ zurückgehen. Der Bezirksrat Mitte hatte sich dafür ausgesprochen, dort die Situation für Radfahrende zu verbessern. In der anderen Fahrtrichtung – also in Richtung Aegi – ist der Geh- und Radweg breiter – allerdings ist dort auch nur eine Autospur vorhanden.

Probleme kann es nach der Umwidmung der Fahrbahn vor allem im Berufsverkehr geben. Im fraglichen Abschnitt des Schiffgrabens stauen sich schon jetzt häufig die Fahrzeuge, weil die linke Fahrspur auch zum Linksabbiegen in die Hinüberstraße dient. Wenn Linksabbieger aber wegen Gegenverkehrs warten müssen, kommt es häufig zu starken Stockungen. Solche Auswirkungen sollen jetzt mit dem Verkehrsversuch beobachtet werden. Wie lange dieser dauern soll, teilt die Stadt nicht mit.

Von Conrad von Meding