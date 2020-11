Wettbergen

Ein Neubaugebiet, das weitgehend isoliert liegt, könnte doch mit einem einfachen Rechts-vor-Links-Verkehr klarkommen. Das zumindest finden einige Anwohner im Zero:e-Wohnpark. Tatsächlich aber steht an der zentralen Verkehrsachse, dem Mühlenwinkel, ein regelrechter Schilderwald. „Das ist eine wahre Flut an Verkehrszeichen“, wundert sich ein Bewohner des erst 2018 vollständig bebauten Wohngebiets. Jede einzelne Einmündung der insgesamt elf Anliegerstraßen sei mit etlichen Verkehrsschildern belegt. „Aus manchen Perspektiven wirkt das wie eine Kunstaktion“, sagt der Anwohner. Aus Sicht der Stadt geht es hier allerdings um harte Sicherheitsfragen. Und um Wünsche zahlreicher anderer Anwohner.

„Wirkt wie eine Kunstaktion “

Der Mühlenwinkel erschließt tatsächlich reine Anliegerstraßen, die zudem in Sackgassen enden. Er ist für die meisten der gut 300 Zero:e-Eigenheime die einzige Verbindung zur Straße In der Rehre – und damit an das Verkehrsnetz. Der Verkehr soll auf dem Mühlenwinkel frei fließen; das spricht gegen eine Rechts-vor-Links-Lösung. Kritiker des „ Schilderwalds“ kontern allerdings: „Es geht um ein reines Wohngebiet, der Verkehr beschränkt sich auf wenige Autos.“ Das Argument zieht aber aus Sicht der Verwaltung nicht. Sämtliche vom Mühlenwinkel abzweigenden Sackgassen sind als Spielstraßen ausgewiesen. Das sei auf Wunsch vieler Bewohner und der Lokalpolitik geschehen, betont Stadtsprecherin Michaela Steigerwald auf Nachfrage. Und derart festgelegte verkehrsberuhigte Bereiche erfordern auch entsprechende Regelungen. Eine Rechts-vor-Links-Lösung sei damit ausgeschlossen, sagt Steigerwald. Wer aus solchen Spielstraßen herausfahre, habe gemäß Paragraf 10 der Straßenverkehrsordnung immer Vorfahrt zu gewähren.

Ein ganzes Zeichensortiment

Hinzu kommt die besondere Bauweise des Mühlenwinkels. Er ist als breite Trasse mit einem Grünstreifen in der Mitte angelegt. Jede der beiden Fahrspuren ist für sich eine eigene Einbahnstraße. Das muss an jeder Einmündung ausgewiesen werden. Allerdings reichte der Stadt auch das Aufstellen von „ Spielstraßen“-Hinweisen an jeder Einmündung nicht. Diese würden nicht immer schnell genug wahrgenommen, betont die Stadtsprecherin. Also kamen die Verkehrszeichen „ Vorfahrt“ und „ Vorfahrt gewähren“ hinzu; abgerundet wird das durch das Verkehrszeichen 267 „Verbot der Einfahrt“. Das gesamte Sortiment wiederholt sich an jeder Kreuzung. Es mag tatsächlich manchmal wie eine Kunstausstellung wirken. Aber wie eine besonders sichere – auch zugunsten spielender Kinder.

Von Marcel Schwarzenberger