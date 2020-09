Schillerschule und BBS 14 sind jetzt „Europaschulen“ – was genau bedeutet das?

Kleefeld/Groß-Buchholz

Hannah (18 Jahre alt) ist drei Monate in Marseille zur Schule gegangen, Kaya (18) hat vier Wochen bei einer Gastfamilie in einem Vorort von Paris gelebt, mit ihrem Austauschpartner verbindet sie schon jetzt eine enge Freundschaft, die – davon ist die Gymnasiastin überzeugt – „bestimmt Jahre halten wird“. Und jetzt haben die beiden Schülerinnen des 13. Jahrgangs Französisch an der Schillerschule als Leistungskursus. Seitdem sie selbst längere Zeit in Frankreich gelebt haben, haben sie nach eigenem Bekunden einen ganz anderen Zugang zu der Sprache. Umfassende Austauschprogramme, digital und analog, von Lehrkräften und Schülern, Wettbewerbe, Sprachzertifikate, bilingualer Unterricht bis hin zur Möglichkeit, neben dem Abitur auch gleich noch das International Baccalaureate abzulegen – das Gymnasium in Kleefeld ist schon seit Langem international orientiert.

„ Europa tief im Schulalltag verankert“

Von Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hat es deshalb den Titel „ Europaschule“ verleihen bekommen. „Es reicht nicht, wenn eine Schule den Begriff Europa mal irgendwo hinschreibt“, sagt der Minister, die Schulen müssten ein kompliziertes Antragsverfahren durchlaufen. Der Titel sei aber auch mehr als ein Schild oder eine Urkunde, es sei eine echte Auszeichnung. „Der europäische Gedanke muss tief im Schulalltag verankert sein.“

Die Schillerschule ist jetzt Europaschule: Die angehenden Abiturientinnen Hannah (v.li) und Kaya, Kultusminister Grant Hendrik Tonne, Schulleiterin Beate Günther und die Schüler Alessia (16) und Jonas (15) freuen sich über die Auszeichnung. Quelle: Samantha Franson

Die Bezeichnung „ Europaschule“ verleiht das Land seit 1996. Bislang haben 183 Schulen diesen Titel erhalten: „Jede einzelne Auszeichnung freut mich sehr“, sagt Tonne. Gerade in einer Zeit, in der Populisten das Trennende und Spaltende betonten, zeigten Europaschulen, dass es auf das Miteinander ankommt, sie würden Schüler zu Weltoffenheit erziehen. Europa mache es mit seinen mitunter langwierigen Verhandlungen und Entscheidungen seinen Anhängern nicht immer einfach, sagt der SPD-Politiker: „Aber niemand hat versprochen, dass Demokratie einfach ist, sie ist aber alternativlos.“

„Viel Kultur auf engem Raum“

„Wir bekennen uns zu unseren europäischen Wurzeln“, sagt die Direktorin der Schillerschule, Beate Günther, „wir müssen wissen, woher wie kommen.“ Und Europa habe auf engem Raum viel zu bieten, vor allem Kultur – ob griechische Philosophie, das römische Rechtssystem, den Code Napoléon, auf dem das Zivilrecht in großen Teilen Europas fußt, der Widerstandsgeist der Niederländer oder italienisches Essen. „Wir haben uns bekämpft, ausgetauscht, geliebt, zusammengerauft und immer wieder neu erfunden“, sagt Günther über die Europäer. Umfassende Kenntnis von Sprache, die in Schule erlernt werde, sei der Schlüssel für den Austausch von Gedanken und Werten.

Wir bekennen uns zu unseren europäischen Wurzeln: Beate Günther, Leiterin der Schillerschule. Quelle: Samantha Franson

Der Schulelternratsvorsitzende Markus Gehnen, selbst dreifacher Vater lobt, dass der Blick über den Tellerrand für die Schüler von klein auf gefördert wird. „Das geht los mit kleinen Projekten in Klasse fünf über Austauschprogramme und Auslandsjahre bis hin zu einem internationalen Abschluss“, sagt er.

Auch BBS 14 ausgezeichnet

Ob Klassenfahrten nach Wien, Austauschprogramme unter anderem mit Polen oder ein individuell zugeschnittenes Praktikum für Auszubildende: Auch die Berufsbildende Schule 14 in Groß-Buchholz schickt ihre Teil- und Vollzeitschüler, angehende Büro- und Veranstaltungskaufleute oder Tourismusfachleute, gern ins Ausland. Auch sie ist jetzt Europaschule. „ Europa ist uns sehr wichtig“, sagt Schulleiterin Christiane Fischer, umso mehr freue sich die Schule über die Auszeichnung, die sich zudem als Fairtrade-Schule auch um nachhaltige Bildung und Umweltschutz bemüht und auch „Humanitäre Schule“ ist.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagt, die Europaschulen setzten Populisten die Idee von Toleranz und Miteinander entgegen. Quelle: Samantha Franson

75 Jahre lang Frieden

In seiner Rede weist der Minister darauf hin, dass in Deutschland seit 75 Jahren Frieden herrsche. So eine lange Zeit ohne Krieg habe man noch nie erlebt, er sagt aber auch: „Der europäische Friedensprozess ist nicht abgeschlossen.“ Populisten würden Angst machen, Europaschulen setzten dem durch ihr Engagement „Mut, Neugierde und Zuversicht“ entgegen. Neben der BBS 14 ist jetzt auch die BBS 2 Europaschule, und die Goetheschule ist gerade wieder nach fünf Jahren rezertifiziert worden.

„Wann können wir wieder Klassenfahrten ins Ausland machen und an Austauschprogrammen teilnehmen?“, fragt eine Schülerin der BBS 14 den Minister. In der Corona-Krise haben Schulen diese Projekte mindestens bis Jahresende auf Eis gelegt. „Das kann ich nicht sagen, das ist alles Spekulation“, antwortet Tonne. „Ich bin mir aber sicher, es wird eine Zeit nach Corona geben, in der das wieder möglich sein wird.“

