Die Polizei Hannover ermittelt wegen schwerer Körperverletzung gegen einen 43-Jährigen. Er soll am Freitag einen Gleichaltrigen in Hannover-Seelhorst schwer verletzt haben. Eine wichtige Zeugin gab zwar den entscheidenden Tipp, stieg dann aber in einen Bus und fuhr davon. Nach ihr wird nun gesucht.