Schlägerei im Mai: Polizei Hannover zeigt Fotos von Verdächtigen

Hannover

Die Polizei Hannover sucht mithilfe von Fotos aus Überwachungskameras nach drei jungen Männern, die bereits im Mai einen 20-Jährigen verprügelt haben sollen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Himmelfahrt in einer Stadtbahn der Linie 6 in Richtung Nordhafen. Die Fahndung unmittelbar nach dem Angriff verlief erfolglos.

Diese Fotos zeigen die drei Angreifer, die an Himmelfahrt 2019 einen 20-Jährigen in einer Stadtbahn verprügelt haben sollen. Quelle: Polizei

Der 20-Jährige hatte gegen 3 Uhr einer etwa zehnköpfigen Gruppe gegenüber gesessen, die ihn zunächst beschimpfte. „Im weiteren Verlauf wurde er von den Gesuchten unter anderem unvermittelt ins Gesicht geschlagen“, sagt Polizeisprecherin Antje Heilmann. Das Opfer wehrte sich mit Pfefferspray, sodass die Täter von ihm abließen und an der Haltestelle Kinderkrankenhaus auf der Bult ausstiegen. Die Verdächtigen flohen in Richtung Bischofsholer Damm.

Einer der Täter trug eine knallgelbe Daunenjacke, dazu eine dunkle Hose und ein schwarzes Hemd. Er hat lange schwarze, nach hinten gegelte Haare. Der Zweite trug eine schwarze Kapuzenjacke und Hose sowie weiße Turnschuhe. Der Mann mit Dreitagebart hat braune Haare. Sein Komplize mit lockigen Haaren und Oberlippenbart war mit einer braunen oder dunkelgrauen Weste bekleidet. Dazu trug er einen schwarzen Pullover oder langärmeliges Hemd, eine blaue Jeans und schwarze Turnschuhe. Alle drei hatten Undercut-Frisuren. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer (0511) 109 32 17.

Von Peer Hellerling