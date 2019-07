Ein Anwohner in Hannover hat zwei Diebe beobachtet, die in einen Seat eingebrochen waren. Die Polizei nahm die Verdächtigen fest, möglicherweise sind sie für weitere Taten verantwortlich. Nach HAZ-Recherchen verübten osteuropäische Diebesbanden seit vier Wochen bereits 32 Autoaufbrüche in der Region.