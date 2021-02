Hannover

Kaum sind Eis und Schnee verschwunden, kommt es ans Licht: Plötzlich zeigen manche von Hannovers Straßen tiefe Schlaglöcher. Ein stattliches Exemplar ist am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer zu besichtigen, in Nähe einer Fußgängerfurt bei der Tellkampf- und der Waldorfschule. Der große Asphaltpfropfen, der das Loch wohl vorher provisorisch verschlossen hielt, liegt noch achtlos am Straßenrand.

Durch den Frost sind viele Straßen mit Schlaglöchern übersät. Der Krater am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer ist besonders ausgedehnt. Quelle: Katrin Kutter

Die zurückliegende Frostperiode mit zweistelligen Minusgraden hat Spuren hinterlassen. Und besonders stark setzt der Wechsel von Eis und Tauwetter offenbar Straßen zu, deren Fahrbahndecke bereits vorher in schlechtem Zustand war. Denn dort dringt Wasser in die vorhandenen Risse ein, gefriert, dehnt sich aus und lässt die Decke weiter platzen.

Zu beobachten ist das Phänomen in der Südstädter Stüve-Straße, noch in Nähe der Stephansplatzes. Asphaltflicken reiht sich an Asphaltflicken, dazwischen längliche Löcher. „Es ist jetzt schlimmer geworden“, meint eine Anwohnerin.

Der kaputten Fahrbahn in der Stüvestrasse hat der Winter weiter zugesetzt. Quelle: Katrin Kutter

Für Iris Schmunck-Quenstedt gehört die Straße zu ihrer gewohnten Einkaufsroute per Fahrrad. Glücklich ist die 55-Jährige nicht über den Zustand der Fahrbahn. „Das ist gerade für Radfahrer nicht einfach nur unangenehm, sondern extrem gefährlich.“ Schmunck-Quenstedt behält die Fahrbahn dort stets im Blick. „Man muss auf Sicht fahren, um nicht aus Versehen in so ein Loch zu geraten und zu stürzen.“ Auch in der benachbarten Geibelstraße sind manche Abschnitte schlicht eine Huckelpiste.

Iris Schmunck-Quenstedt auf ihrem Rad. Quelle: Katrin Kutter

Schlagloch in der Peiner Straße, in Nähe der Hildesheimer Straße. Quelle: Katrin Kutter

Schlaglöcher finden sich jetzt verteilt über das gesamte Stadtgebiet. Manche tun sich in Straßen auf, deren Fahrbahn aus Laiensicht ansonsten intakt erscheint. So in Döhren am Anfang der Peiner Straße, fast auf Höhe der Stadtteil-Bibliothek. Oder in Leinhausen in der Fuhsestraße kurz vor der Eichsfelder Straße.

In der Fuhsestraße Ecke Eichsfelder Straße ist ein großes Loch entstanden. Quelle: Katrin Kutter

Doch wo die Familie Canbaz wohnt, hat das Problem chronische Form angenommen. Der Abschnitt der Peiner Straße, der am Seelhorster Friedhof liegt, ist ein einziger Flickenteppich. Die Eigentümer der benachbarten Einfamilienhäuser kennen es kaum noch anders. „Die Löcher werden zwar gestopft, gehen aber schnell wieder auf. Also, das wird nicht vernünftig gemacht“, urteilt Gürsel Canbaz. Der 32-Jährige lebt mit seinen Eltern seit 14 Jahren in der Straße. Der IT-Systemelektroniker kann sich nicht erinnern, sie jemals in besserem Zustand gesehen zu haben. „Das ist natürlich schlecht für unser Auto.“

Am Seelhorster Friedhof zerbröselt die ganze Fahrbahn. Gürsel Canbaz, Anwohner an der Peiner Straße, kennt es nicht anders. Quelle: Katrin Kutter

In der Wilkenburger Straße weichen Autofahrer nach Möglichkeit aus, wenn sie das lang gezogene Schlagloch auf Höhe des Niedersächsischen Sportschützenverbands entdecken. Viele haben dann schon ordentlich Fahrt aufgenommen, sie lassen kurz danach das Stadtgebiet hinter sich.

In Kleefeld sind Autofahrer gut beraten, wenn sie in der Kirchröder Straße an einer bestimmten Stelle nicht auf die Stadtbahngleise geraten. In Höhe der Herderstraße hat der Frost direkt an den Schienen große Lücken in die Fahrbahn gerissen.

An der Kirchröder Straße in Nähe Nackenberg hat der Frost größere Fahrbahnteile zwischen den Schienen weggesprengt. Quelle: Katrin Kutter

Auch in der Straße Am Fuhrenkampe in Ledeburg hat die Fahrbahn gelitten. In Nähe der Immelmannstraße zeigt die Straßendecke Löcher und Risse.

Straßenkontrolleure sind unterwegs

Doch obwohl der Winter durchaus noch einmal zurückkommen kann, ist erste Abhilfe in Sicht. Die Straßenkontrolleure des städtischen Tiefbauamts sind bereits im gesamten Stadtgebiet unterwegs. „Viele Schäden werden sich aber auch erst in den nächsten Tagen und Wochen zeigen“, sagt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Wenn die neuen Schlaglöcher unmittelbar den Verkehr gefährden, lässt die Stadt sie kurzfristig ausbessern. Ansonsten beheben die Mitarbeiter die Schäden nach ihrer Entdeckung im Rahmen der Straßenunterhaltung.

In der Straße Am Fuhrenkampe hat die Fahrbahn beträchtlich gelitten. Quelle: Katrin Kutter

Frost-Tau-Wechsel lässt Straßen platzen

Überraschend kommen die Schlaglöcher nicht, sie gehören zu einem normalen Winter wie Eis und Schnee. „Lange Perioden mit häufigen Wechseln von Frost und Tauwetter oder tiefen Minusgraden führen natürlich vermehrt zu Winterschäden“, sagt Stadtsprecherin Steigerwald. Bislang haben die Kontrolleure vom Tiefbauamt jedoch nicht auffällig viele kaputte Straßen entdeckt, die Schäden entsprechen dem üblichen Maß. Steigerwald hat dafür auch eine Erklärung: Die Monate November bis Januar waren im Verhältnis sehr warm.

Für die gesamte Straßenerhaltung hat das Tiefbauamt ein Budget von rund sieben Millionen Euro zur Verfügung. Darin enthalten ist auch das Geld für die Beseitigung von Winterschäden. Eine Erhöhung ist nicht geplant – denn außergewöhnlich schwere Straßenschäden erwarten die Kontrolleure in diesem Winter nach bisherigem Stand nicht. Anders als die gebeutelten Stadtbahn-Betriebe.

Von Bärbel Hilbig