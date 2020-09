Hannover

Die zweite Phase der insgesamt drei Turbobaustellen auf der Autobahn 2 Richtung Dortmund muss verschoben werden. Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover mitteilt, können die Arbeiten am Wochenende wegen des erwarteten schlechten Wetters nicht stattfinden. Normalerweise wäre jetzt ein weiterer Abschnitt zwischen dem Rastplatz Garbsen-Nord und Wunstorf-Kolenfeld an der Reihe gewesen. Das Ganze soll voraussichtlich Mitte Oktober nachgeholt werden – zum Beginn der Herbstferien.

Vor allem für Sonnabend seien ergiebige Regenschauer angekündigt. „Das können wir absolut gar nicht gebrauchen“, sagt Behördenleiter Friedhelm Fischer der HAZ. Der Zeitplan ist viel zu straff getaktet. Die Abdichtungsschicht muss beispielsweise komplett trocken sein, ehe der Asphalt aufgetragen werden kann. Deshalb sei jetzt entschieden worden, die Fahrbahnerneuerung abzublasen. Normalerweise hätten die Arbeiten am Freitag um 18 Uhr begonnen, das Ende war für Montag um 6 Uhr geplant. Währenddessen hätte nur eine Fahrspur zur Verfügung gestanden.

Abwägen zwischen Stau und Wetter

Nun ist vorgesehen, am übernächsten Wochenende (2. bis 5. Oktober) wie geplant den letzten Zwei-Kilometer-Abschnitt zu sanieren – sofern das Wetter mitspielt. Direkt am Folgewochenende (9. bis. 12. Oktober) soll dann der jetzt ins Wasser gefallene Strecke nachgeholt werden. Allerdings ist das auch der Start der diesjährigen Herbstferien. Gleichzeitig wird das Wetter nicht besser. Die Landesbehörde will die Arbeiten deshalb durchziehen, auch wenn die Staus noch länger ausfallen könnten.

Die drei Turbobaustellen sind ein erneuter Test des Landes, Arbeiten auf Autobahnen zu optimieren und schneller zu machen. Vergangenes Wochenende lief es generell ganz gut, doch es wurden schon verbesserungswürdige Bereiche gefunden. Darüber hinaus zeigte sich, wie aggressiv manche Autofahrer auf die Arbeiter reagierten. Die Sanierung der erst 2017 erneuerten 6,3 Kilometer ist nötig, weil es danach zu Blasen im Asphalt kam. Schon im Mai testete das Land erstmals eine 88-Stunden-Baustelle zwischen Hannover-Buchholz und Bothfeld.

Von Peer Hellerling