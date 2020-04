Vahrenwald-List

Knapp zwei Jahre hat Peter Huppertz gebraucht, um im Ruhestand anzukommen. Dann fühlte sich der pensionierte Lehrer bereit, ein Ehrenamt zu übernehmen. Seit Anfang des Jahres ist Huppertz nun Schiedsobmann für den Stadtbezirk Vahrenwald-List. Seine Aufgabe wird nun sein, Streit zu schlichten – etwa zwischen Nachbarn oder Geschäftsleuten, aber auch bei Ärger mit Lieferanten und Handwerkern.

Offen fürs Ehrenamt

Der erste Schlichtungstermin dürfte allerdings noch ein wenig auf sich warten lassen. „In Corona-Zeiten wird es eher zu keinem Treffen mit Kontrahenten kommen“, sagt Huppertz, der bis zu seiner Pensionierung Lehrer für Deutsch und Sport an der IGS List war. Ehrensache, dass er im Stadtteil ehrenamtlich mit anpacken wollte. „Eigentlich bin ich per Zufall an das Amt gekommen“, so der promovierte Pädagoge. Er habe eine Anzeige in der Zeitung gelesen. Zwei Jahre nach dem Verlassen der Schule sei er offen für etwas Gemeinnütziges gewesen. „Auch meine Zusatzausbildung als Beratungslehrer kann da ja nützlich sein.“

Huppertz fühlt sich gut auf sein Amt vorbereitet. Seine Vorgängerin habe ihn ausführlich eingearbeitet, außerdem habe er sich mit den Kollegen der Nachbarbezirke ausgetauscht. Er sieht sein Ehrenamt als eine Art Mediation zwischen Kontrahenten, die sich als Nachbarn in die Haare bekommen, sich über Lärm beschweren, sich beleidigen oder gar bedrohen. „Ich möchte schlichten und vermitteln“, betont Huppertz – so wie er das auch zu Schulzeiten getan hat, damals zwischen Lehrern, Eltern und Schülern.

Einvernehmliche Lösungen

Sprechen darf Peter Huppertz über seine Fälle allerdings nicht. „Ich unterliege der Schweigepflicht.“ Zwei Anfragen – es geht um Beleidigung und um einen Streit wegen Lärmbelästigung – hat er bereits auf dem Tisch. Beide müssen warten. Dienstherr ist gewissermaßen das Amtsgericht, auch dort läuft der Alltag nur eingeschränkt. Jeder Fall wird nach einem formalen Ablauf behandelt. „Erster Schritt ist eine schriftliche Beschwerdeführung.“ Seine Kernaufgabe sei es, so Huppertz, kein Richter zu sein, sondern einvernehmliche Lösungen zu finden, „mit denen beide Parteien einverstanden sind“.

Sollte eine Schlichtung auf diese Weise scheitern – und das kommt nicht selten vor –, geht es auf rechtlichen Wegen weiter, auch bis zu einer Klage. Für fünf Jahre hat der Pädagoge das Amt des Schiedsobmanns für Erste übernommen, eine Verlängerung ist möglich. Huppertz kann sich aber durchaus vorstellen, noch ein weiteres Ehrenamt anzunehmen: „Das lebendige Element und der Kontakt mit den Schülern fehlen mir schon.“ Ein erfüllendes Ehrenamt sei zudem auch dem sozialen Status zuträglich. Eine Win-win-Situation für alle also.

Das sind die Schiedsleute im Osten Hannovers Der Baum des Nachbarn wächst über die Grundstücksgrenze? Der Handwerker hat seine Arbeit nicht ordentlich erledigt? In der Kneipe ist es zu bösen Worten gekommen? Auseinandersetzungen dieser Art können nicht immer ohne Weiteres beigelegt werden. Sie enden oftmals in einem langwierigen und kostenaufwendigen Gerichtsverfahren. Dieser Weg kann den Betroffenen in vielen Fällen durch ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren vor dem Schiedsamt erspart bleiben. Das sind die Ansprechpartner in den östlichen Stadtteilen: Calenberger Neustadt, Mitte, Oststadt, Zoo Erich Schuler Telefon: (0511) 2103801, täglich erreichbar (ggf. Anrufbeantworter) Vahrenwald, List Peter Huppertz E-Mail: pehupp16@gmail.comTelefon: (0176) 588 704 34, erreichbar Montag, 17 bis 19 Uhr, und Mittwoch, 18 bis 19 Uhr (ggf. Anrufbeantworter) Bothfeld, Isernhagen-Süd, Lahe, Sahlkamp, Vahrenheide Karl H. Asbrock E-Mail: Karl.Asbrock@schiedsmann.de Telefon: (0511) 69098383, täglich erreichbar Buchholz, Heideviertel, Kleefeld Susanne Volhard E-Mail: Schiedsfrau.SusanneVolhard@email.de Telefon: (0152) 33969478, täglich erreichbar (ggf. Anrufbeantworter) Misburg, Anderten Wolfgang Prystawek E-Mail: PROH.Service@t-online.de Telefon: (0511) 585108 oder 0172 5115851, erreichbar Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr.

Von Susanna Bauch