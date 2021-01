Schließung von Real in Linden: So reagieren Kunden und Mitarbeiter

Hannover

Hähnchenschenkel, Cornflakes, Obst und Gemüse: Monica Lopez schiebt ihren vollen Einkaufswagen zum Ausgang des Real-Marktes in Linden. Mit ihrer Tochter Analisa lädt sie den Wocheneinkauf in die mitgebrachten Trolleys. „Ich komme immer mit dem Bus, das sind nur drei Stationen“, sagt die Davenstedterin. Etwa zehn Jahre sei sie schon Kundin. „Ich finde hier alles, die Qualität stimmt. Das ist viel besser als in einem Discounter und trotzdem nicht zu teuer.“ Bis zum 30. September kann sie ihre Einkäufe noch in dem Markt an der Davenstedter Straße erledigen – danach wird er geschlossen. Für Lopez eine böse Überraschung. „Das ist eine richtig schlechte Nachricht“, sagt sie kopfschüttelnd. „Wer hat das denn entschieden?“

Monica Lopez und Tochter Analisa kaufen gern bei Real ein. Quelle: Samantha Franson

Die Verantwortung liegt bei der SCP Group. Der russische Finanzinvestor hatte die bundesweit 269 Real-Märkte im Frühjahr 2020 vom Metro-Konzern übernommen – mit dem Ergebnis, dass die SB-Warenhauskette nun zerschlagen wird. Die Handelskonzerne Kaufland und Globus sind die ersten beiden Kandidaten für eine Übernahme der Real-Märkte, die in der Region Hannover auch noch in Altwarmbüchen, Garbsen und Hemmingen zu finden sind. Edeka hat ebenfalls Interesse. Wer letztlich zum Zuge kommt, soll sich Anfang März entscheiden.

103 Beschäftigte betroffen

Schon seit Monaten leben die Beschäftigten mit den ungewissen Zukunftsaussichten. Am Mittwoch gab es für die 103 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Linden die traurige Gewissheit, dass der dortige Real-Markt keine Perspektive mehr hat. Die „schwierige wirtschaftliche Lage aufgrund sehr hoher Verluste in den vergangenen Jahren“ nennt die Konzernleitung in einem Schreiben an den Bezirksrat Linden-Limmer, das der HAZ vorliegt, den Grund dafür, dass eine Übernahme gescheitert sei. Laut Real wurde ein Sozialplan ausgehandelt. Details sind bisher nicht bekannt geworden, auch nicht bei der Gewerkschaft Verdi.

„Ich will ja nicht meine Abfindung riskieren“

Am Donnerstag ist die Stimmung in der Lindener Belegschaft spürbar gedrückt. „Es war eine Frage der Zeit, wann das hier zu Ende geht“, sagt eine Mitarbeiterin. Die Beschäftigten dürften sich zu dem Thema nicht äußern, heißt es. „Ich will ja nicht meine Abfindung riskieren.“ Die Geschäftsleitung in Linden verweist an die Konzernzentrale in Düsseldorf. Manche äußern sich aber doch. In der kommenden Woche solle es eine Betriebsversammlung geben, berichtet eine Mitarbeiterin. Sie rechnet damit, dass es zu Kündigungen kommen wird. „Wo sollen wir denn sonst alle unterkommen, wenn Real plattgemacht wird?“ Selbst wenn Kaufland oder ein anderer Interessent die weiteren Standorte in der Region übernähme, sei völlig offen, ob die Mitarbeiter aus Linden dort eine neue Chance bekämen. Einige seien schon 35 Jahre oder länger dabei, für die sei es besonders bitter.

Bereits seit 1969 am Standort

Der Markt selbst ist noch eine ganze Ecke älter: Bereits 1969 wurde er am heutigen Standort eröffnet, damals zunächst unter dem Namen Real-Kauf. Das Alter sieht man der Immobilie deutlich an. Linoleumfußboden, Neonlicht, verwinkelte Gänge: Mit einem modernen Warenhaus hat das Ambiente nichts gemein. Auch die umständliche Aufteilung der rund 7600 Quadratmeter großen Verkaufsflächen auf zwei Etagen ist längst nicht mehr zeitgemäß. Die Warenauswahl wiederum ist gewaltig. Im Erdgeschoss gibt es Lebensmittel samt Frischetheken. In der Etage darüber ist von Waschmaschinen über Fernseher und Fahrräder, Tierbedarf und Textilien bis zu Spielzeug und Sportartikeln alles zu bekommen, was ein Haushalt so benötigen kann. Selbst Motoröl steht in den Regalen. Ein Komplettkonzept, das sich nach Meinung von Einzelhandelsexperten aber überlebt hat.

Holger Ritter betriebt seit 1989 einen Tabak- und Papierwarenhandel im Eingangsbereich des Marktes – und muss nun weichen. Quelle: Samantha Franson

Wäre in die Immobilie investiert worden, hätte der Markt eine Zukunft gehabt, ist Holger Ritter überzeugt. „Die Metro hat das hier gegen die Wand gefahren“, sagt er über die bisherige Konzernmutter. Der 64-Jährige führt seit 32 Jahren seine Tabak-Börse in dem Ladenensemble im Eingangsbereich des Marktes. Wird dieser geschlossen, muss auch er weichen. Ebenso wie der Imbiss mit den griechischen Spezialitäten, die Apotheke, die Filiale der Bäckerei Schäfer's und der Schlüsseldienst.

Was passiert mit den Altbauten?

Dem Vernehmen nach sind von der Real-Schließung zudem alle Läden und Dienstleister betroffen, die rund um das Warenhaus angesiedelt sind. Sie seien Mieter in Immobilien, die Real gehören, sagen Geschäftsleute vor Ort. Von der Pressestelle des Unternehmens gab es dazu keine Bestätigung. Was mit den alten Gebäuden passieren soll, war ebenfalls nicht zu erfahren. Wahrscheinlich werden sie abgerissen. Das Einzelhandelskonzept der Stadt sieht das Gelände an der Davenstedter Straße aber weiterhin als Standort für die Nahversorgung vor.

Friedhelm und Gisela Arneke kommen eigens aus Seelze zum Einkaufen nach Linden. Quelle: Samantha Franson

Für Friedhelm Arneke und seine Frau Gisela steht fest, dass sie bis Ende September weiterhin gern bei Real einkaufen werden. Seit drei Jahrzehnten sind die Seelzer Stammkunden. „Es ist schade, dass das hier alles aufgegeben werden soll“, bedauert der 71-Jährige.

