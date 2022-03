Burgwedel

Wechsel an der Spitze des Regionsverbandes der CDU: Bernward Schlossarek (Lehrte) wurde von den 89 stimmberechtigten Mitglieder am Sonnabend auf dem Regionsparteitag in der Aula des Gymnasiums Großburgwedel zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der CDU-Fraktionschef in der Regionsversammlung tritt damit die Nachfolge von Hendrik Hoppenstedt (Burgwedel) an, der nicht wieder kandidierte. Schlossarek (59) bekam 90,9 Prozent der Stimmen. Sein Stellvertreter ist Maximilian Oppelt (35). Der Ratsherr und Chef der Stadt-CDU bekam 95,3 Prozent der Stimmen. Es hatte für beide Posten keinen Gegenkandidaten gegeben.

Hendrik Hoppenstedt (49), unter Angela Merkel drei Jahre Staatsminister bei der Bundeskanzlerin und aktuell Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Bundestagsfraktion, hatte auf eine erneute Kandidatur verzichtet, da er im August 2021 zum Vorsitzenden des CDU-Bezirksverbandes Hannover gewählt wurde. „Eine Ämterhäufung möchte ich nicht, deshalb will ich nach 13 Jahren nicht wieder kandidieren“, so Hoppenstedt. 2009 hatte er den Vorsitz des Regionsverbandes übernommen.

Angriff auf Steffen Krach: „Ist Chef-Influencer bei Instagram“

Sein Nachfolger Schlossarek führt seit neun Jahren die CDU-Fraktion in der Regionsversammlung. Er kündigte an, die Regionsfraktion und den Regionsverband der CDU mit seinen 5000 Mitgliedern künftig gut zu verzahnen – und die Arbeit des neuen Regionspräsidenten sehr kritisch zu begleiten. In Anspielung auf Steffen Krachs Vorliebe für soziale Medien sagte Schlossarek: „Beim Chef-Influencer bei Instagram vermisse ich Führungsstärke. Schöne Bilder bei Instagram sind noch keine Politik.“

Sebastian Lechner aus Neustadt am Rübenberge, als Generalsekretär der CDU in Niedersachsen Hauptredner des Parteitags, griff unter anderem den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder für dessen Verhalten und Russland-Nähe in der Ukaine-Krise massiv an. Er forderte Ministerpräsident Stephan Weil auf, dem ehemaligen Bundeskanzler und Ministerpräsidenten dessen Landesverdienstmedaille zu entziehen. „Gerhard Schröder zeigt ein unwürdiges Verhalten, Stephan Weil hat die Pflicht, ihm die Landesmedaille abzuerkennen.“ Schröder hatte vor kurzem seine Ehrenbürgerschaft der Stadt Hannover zurück gegeben. Sie wäre ihm durch den Rat aber voraussichtlich ohnehin entzogen worden.

Zwei Umland-Bürgermeister gehören dem Vorstand an

Dem neuen Vorstand des CDU-Regionsverbandes gehören unter anderem als Schatzmeister Sebastian Lechner, der Regionsabgeordnete Oliver Brandt (Burgdorf, Schriftführer) und als Beisitzer Hemmingens Bürgermeister Jan Dingeldey sowie Burgwedels Bürgermeisterin Ortrud Wendt an.

Von Andreas Voigt