Ein Unternehmer soll Verwaltungsmitarbeiter aus der türkischen Provinz Malatya nach Hannover eingeladen haben. Allerdings kehrten nur zwei von ihnen in ihre Heimat zurück. In der Türkei bringt der Schmuggel-Skandal die Partei von Präsident Erdogan in Bedrängnis – und wirft auch hier viele Fragen auf.