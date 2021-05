Hannover

Die Beamtinnen und Beamte des Zollfahndungsamts Hannover blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurück. Das geht aus der Jahresbilanz hervor, die die Behörde am Montag, 3. Mai, veröffentlicht hat. Demnach leiteten die Fahnder insgesamt 499 Ermittlungsverfahren gegen 571 Beschuldigte ein. Dabei stellten sie 31,6 Millionen unversteuerter Zigaretten sicher und eröffneten darüber hinaus 20 Strafverfahren im Bereich der organisierten Kriminalität. „Die Erfolge zeigen eindrucksvoll die professionelle und engagierte Arbeit des Zollfahndungsamtes Hannover bei der Bekämpfung dieser Taten“, sagt Monika Dennhardt, die Chefin der Behörde.

Bei der Bekämpfung des internationalen Rauschgiftschmuggels konnten die Zöllner im vergangenen Jahr 529,6 Kilogramm Haschisch, 35,6 Kilogramm Marihuana, 12,1 Kilogramm Kokain und 14,9 Kilogramm Amphetamin sichergestellt werden.

Vermögenswerte in Millionenhöhe eingezogen

Die Finanzermittler der Behörde konnten, nach Angaben des Zolls, im Jahr 2020 bei Beschuldigten Vermögenswerte, darunter Bargeld, Wertgegenstände und Immobilien in Höhe von 3,9 Millionen Euro sichern. Diese Maßnahmen dienen dazu, den Straftätern die Erlöse zu entziehen, welche sie aus ihren strafbaren Handlungen, wie zum Beispiel dem Handel mit unversteuerten Zigaretten oder mit Betäubungsmitteln, erlangt haben.

So entdeckten die Fahnder im September 337.560 unversteuerte Zigaretten, die in Holzpaletten versteckt waren, die bei einer Spedition in Hannover umgeladen werden sollten. Beim Entladen war eine der aus der Ukraine nach Deutschland transportierten Holzpaletten beschädigt worden. Aufmerksame Mitarbeiter der Spedition bemerkten die Schmuggelware. Eine Röntgenkontrolle der gesamten Ladung des Lastwagens ergab, dass in allen Paletten Zigaretten versteckt waren. Der Steuerschaden, der durch die Entdeckung der Waren verhindert werden konnte, betrug rund 64.000 EUR. Insgesamt haben Zollfahnder im vergangenen Jahr 31,6 Millionen Zigaretten und 248 Kilogramm Wasserpfeifentabak sichergestellt.

2976 Stück Pyrotechnik

Darüber hinaus bearbeitete die Beamten des Zollfahndungsamtes Hannover 2020 insgesamt 147 Ermittlungsverfahren zu Verstößen gegen Einfuhrverbote. Dabei stellten sie unter anderem fünf scharfe Schusswaffen, 127 verbotene Waffen, 363 Stück sogenannter erlaubnispflichtige Munition sowie 2976 pyrotechnische Gegenstände sicher.

Immer wieder konnten die Zöllner in Hannover geschmuggelte Arzneimittel und ähnliche Mittel aus dem Verkehr ziehen. Sie beschlagnahmten 23.086 Tabletten und 1646 Ampullen mit Dopingmitteln, 4149 Tabletten und 1,04 Kilo verbotene Arzneimittel in Pulverform.

Von Tobias Morchner