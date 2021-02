Hannover

Ein ausgedehnter Spaziergang im Schnee – oder doch ein Ausflug auf Schlittschuhen, trotz der eindringlichen Warnungen? Viele Menschen in der Stadt Hannover und im Umland haben am Wochenende das schöne Wetter genutzt, um bei herrlichem Winterwetter viele Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Wir haben die Bilder vom Wochenende in einer Galerie für Sie zusammengestellt. Viel Vergnügen mit unseren Impressionen vom Winter 2021.

Zur Galerie Eislauf auf der Graft in Herrenhausen oder auf dem Steinhuder Meer, eine Eisrettungsübung am Maschsee, die verfrorene Landeshauptstadt aus der Luft: Impressionen vom Winterwochenende in und um Hannover.

Von HAZ