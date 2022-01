Hannover

Dichte Flocken haben am frühen Montagmorgen daran erinnert, dass es zumindest kalendarisch immer noch tiefer Winter ist. Allerdings hatten sich die Autofahrer im Berufsverkehr offensichtlich darauf eingestellt und ihre Fahrweise entsprechend angepasst. Meldungen über vermehrte Unfälle gab es am Vormittag zunächst nicht.

Ungemütlich: Eine Radfahrerin am Morgen im Schneetreiben. Quelle: Julian Stratenschulte

Nach wenigen Stunden ging der Schnellfall in leichten Regen über – und so soll es auch am Tag bleiben. Erst in der kommenden Nacht könnten die Graupel- und Schneeregenschauer wieder in dichtere Flocken übergehen. Doch von Dauer wird die winterliche Pracht nicht sein. Bereits von Dienstagmorgen an wird es in der Region Hannover deutlich wärmer. Die Tagestemperaturen liegen wenigstens bis zum Wochenende zwischen 5 und 10 Grad Celsius, danach womöglich sogar noch darüber.

Dienstagabend wir es schon wieder sehr windig

Allerdings wird es schon wieder windig. Das nächste Tiefdruckgebiet rauscht von Nordwesten heran und bringt durchaus kräftigen, aber nur vereinzelt stürmischen Wind mit sich. Böen erreichen von Dienstagabend bis Mittwochvormittag Höchstgeschwindigkeiten um 70 Kilometer pro Stunde, was immerhin Windstärke 8 entspricht. Das reicht allemal, um Äste auf Straßen und Wege krachen zu lassen und im durch Nässe aufgeweichten Boden Bäume mit Problemen bei der Standfestigkeit zu entwurzeln.

Ein Testzentrum im Schneetreiben. Quelle: Julian Stratenschulte

Sturmtief „Nadia“ verursacht mehrere schwere Unglücke

Zuvor war am Wochenende das Sturmtief „Nadia“ ist mit gefährlichen Böen über Norddeutschland hinweggefegt und hatte auch in Niedersachsen und Bremen mehrere schwere Unglücke verursacht. Alleine in Niedersachsen gab es Hunderte Einsätze für die Polizei und die Feuerwehr. In Bremen fiel im Bürgerpark ein Baum auf einen Mann. Nachdem er von einem Notarzt versorgt wurde, kam er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte.

Von Volker Wiedersheim