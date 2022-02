Hannover

Die meisten Hannoveraner werden den Start verschlafen haben. Am frühen Sonntagmorgen des 7. Februar des vergangenen Jahres kommt der Winter nach Hannover – und zwar so einschneidend, wie schon lange nicht mehr. Gegen 0.30 Uhr beginnt es zu schneien. Dicke Flocken fallen aus den Wolken, den ganzen Sonntag hört es nicht auf. Die Schneedecke wächst und wächst.

Schneehöhe wächst auf 29 Zentimeter

Und das hat schon am Sonntag Folgen. Auf den meisten Straßen in der Region Hannover hat sich eine festgefahrene Schneedecke gebildet, die Autos kommen nur noch im Schritttempo voran. Südlich von Hannover ist die A7 unpassierbar und muss gesperrt werden. Bei der Bahn kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen.

Auch auf der A2 bei Hannover gibt es Schwierigkeiten. Quelle: Hauke-Christian Dittrich, dpa

Und es geht weiter, auch Montag, Dienstag und Mittwoch schneit es weiter. Erst am Donnerstag ist es vorbei. Aber das ist noch nicht das Ende des Winters. 29 Zentimeter messen die Meteorologen in diesen Tagen am Flughafen Hannover-Langenhagen als maximale Schneehöhe, die Temperatur sinkt zeitweise auf fast minus 20 Grad. Zehn Tage am Stück liegt die Region Hannover unter einer geschlossenen Schneedecke, inzwischen ein Bild mit Seltenheitswert.

Der Rodelhügel in der Eilenriede ist schon am Sonntag gut besucht. Quelle: Tim Schaarschmidt

Kinder rücken mit Schlitten aus – und die Bahnen stehen still

Schon am Sonntag rücken Eltern mit ihren Kindern mit dem Schlitten aus. Am Montag fällt der Schulunterricht in der ganzen Region Hannover aus, der Räumdienst von Aha muss Kritik einstecken, viele Autofahrer hatten nach den wenig winterlichen Erfahrungen der vergangenen Jahre darauf verzichtet, Winterreifen auf ihre Autos aufziehen zu lassen.

Eine Folge des Wintereinbruchs ist besonders gravierend: Die Stadtbahnen der Üstra, auf die wegen der Straßenverhältnisse sicherlich viele Autofahrer gern umgestiegen wären, können nicht mehr richtig fahren, die Üstra blamiert sich damit bundesweit. Am Mittwochmorgen muss der Verkehr für alle Stadtbahnlinien erst einmal komplett eingestellt werden. Denn durch die winterlichen Wetterverhältnisse sind Bodenplatten an den Fußgängerüberwegen der Stadtbahnhaltestellen nach oben gedrückt worden. Es beseht die Gefahr, dass Bahnen gegen Betonplatten fahren. Es dauert einige Tage, bis die Stadtbahnen wieder den normalen Betrieb aufnehmen können.

Bei der Üstra geht tagelang gar nichts mehr. Quelle: Michael Thomas

Gut eine Woche bleibt der Winter. Und dann kommt mit einem ausgesprochen ungewöhnlichen Vorfrühling ein abrupter Wechsel: Das Wetter kippt in die ganz andere Richtung. Nach extrem kalt, kommt extrem warm. Die Sonne strahlt, die riesigen Schneeberge schmelzen schnell dahin, am 24. Februar erreicht das Thermometer in Hannover den fast sommerlichen Wert von 19,1 Grad. Im Februar. Grund dafür sind ungewöhnliche warme Luftmassen über Deutschland, verbunden mit einem Vorfrühlingshochdruckgebiet. Trotz der eisigen Kälte wird der Februar deshalb am Ende fast ein Grad wärmer ausfallen, als im langjährigen Mittel.

Es bleibt grau und stürmisch, aber mit einem Lichtblick

Und wie sieht es in diesem Jahr aus? Wie der Januar ist der Februar bisher ziemlich grau und nass. Dazu kommen immer wieder Stürme. Weder richtiges Winterwetter noch eine durchgreifende Wetterbesserung sind derzeit in Sicht, es bleibt erst einmal trüb und regnerisch. Zum Wochenende versprechen die Meteorologen immerhin ein bisschen Sonne. Aber dann geht das diesjährige Februarwetter weiter, ab Dienstag sogar wieder mit Sturmgefahr.

Von Mathias Klein