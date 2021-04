Hannover

Der April hat noch einmal winterliches Wetter in die Region Hannover gebracht. Ostermontag wurden kräftige Windböen von leichtem Schneefall begleitet, das Thermometer sank in der Nacht zu Dienstag sogar auf bis zu -3 Grad Celsius. Auch Autofahrer traf der spontane Wintereinbruch unvorbereitet. Auf der Autobahn 2 stellte sich bei Lauenau ein 40-Tonner quer, auf der A352 bei Langenhagen überschlug sich sogar ein Auto und kam von der Fahrbahn ab.

Die Ortsfeuerwehr Kaltenweide wurde am Dienstagmorgen gegen 5.40 Uhr zur A352 alarmiert. Offenbar wegen der Glätte hatte der 30-jährige Mercedes-Fahrer laut Polizei die Kontrolle über seine C-Klasse verloren und überschlug sich. Auf der A2 war bereits am Montagabend ein Sattelzug bei Lauenau Richtung Dortmund ins Rutschen gekommen und stellte sich quer. Im folgenden Stau ereigneten sich zwei weitere Unfälle. Darüber hinaus meldete unter anderem die Polizei in Diepholz zwei Zusammenstöße mit vier Verletzten.

Ruhige Verkehrslage in der Region

In der Region Hannover blieb es dagegen nach Polizeiangaben weitgehend ruhig – bis auf die beiden Einsätze auf den Autobahnen. Die Ermittler gehen davon aus, dass dies auch mit der Ausgangssperre zusammenhängen dürfte. „Deshalb sind sowieso weniger Menschen unterwegs“, sagte eine Sprecherin am Morgen auf HAZ-Anfrage.

Temperaturen um den Gefrierpunkt

Auch am Mittwoch bleibt es kalt, wechselhaft und windig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet weiterhin Regen- und Schneeschauer bei Höchstwerten zwischen fünf und acht Grad. Auch der Wind weht weiterhin stark und in einzelnen Böen stürmisch. In der Region Hannover sinken die Temperaturen nachts laut DWD auf bis zu 0 Grad Celsius.

Von Peer Hellerling