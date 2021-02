Hannover

Der Zugverkehr ist am Montag in Norddeutschland weiterhin stark eingeschränkt. Das betrifft sowohl den Nah- als auch Fernverkehr und die S-Bahnen. Erst nach „Überprüfung der sicheren Befahrbarkeit der Strecken“ werde die Deutsche Bahn den Betrieb sukzessive wieder aufnehmen, schreibt sie auf ihrer Webseite. Einige Unternehmen bedienen einzelne Linien jedoch wieder – dann allerdings mit großen Verspätungen.

Nur S-Bahnlinie S 2 unterwegs

Die S-Bahn hat am Montagmittag den Betrieb langsam wieder aufgenommen. Die S 2 von Nienburg nach Haste über Hannover fährt wieder, teilt DB Regio mit. Die S 5 von Hannover in Richtung Flughafen Langenhagen und nach Paderborn, die S 1 von Hannover nach Minden, die S 6 nach Celle und die S 4 in Richtung Hildesheim fallen weiterhin aus.

Regionalbahn nimmt Betrieb langsam wieder auf

In Niedersachsen und Bremen ist der Nahverkehr noch bis mindestens Dienstagmorgen weitgehend eingestellt. Der Betrieb einzelner Linien soll jedoch im Laufe des Montags wieder aufgenommen werden. Derzeit fährt die Linie RE 1 im Zweistundentakt von Hannover nach Bremen und RE 8 von Hannover nach Bremerhaven-Lehe. Um 12.38 Uhr erreichte außerdem ein Zug von Norddeich den Hauptbahnhof in Hannover. Um 13.20 Uhr fuhr der Regionalexpress dann wieder in die andere Richtung. Am Sonntag hatte die Bahn diese Verbindung wegen der Witterungsverhältnisse gestrichen.

Eine Prognose, wann die S-Bahn- und die Nahverkehrslinien wieder regelmäßig befahren werden, wollte eine Bahnsprecherin am Montagmittag nicht machen. „Wir versuchen alles möglich und machen Erkundungsfahrten. Sobald es das Wetter zulässt, werden wir wieder fahren. Aber die Sicherheit steht im Vordergrund.“

Erixx, Metronom und Westfalenbahn: Vereinzelt Züge im Einsatz

Auch beim Erixx gibt es erhebliche Einschränkungen in Niedersachsen. Alle Erixx-Linien ab Hannover sind momentan noch eingestellt. Nur auf der Linie RB32 Lüneburg - Dannenberg fahren die Züge regulär, teilt das Unternehmen mit.

Beim Metronom sind hingegen ein paar mehr Züge unterwegs – allerdings meist mit Verspätungen. Es fahren Züge von Hannover nach Uelzen und von dort weiter nach Hamburg. Von Hannover nach Göttingen geht es jedoch nur sporadisch.

Auch die Westfalenbahn hat den Betrieb in Niedersachsen teilweise wieder aufgenommen. Auf der Linie RE60 gibt es zwischen Hannover und Braunschweig einen Schienenersatzverkehr. Am späten Nachmittag sollen wieder Züge auf dieser Linie eingesetzt werden, informiert die Westfalenbahn auf ihrer Webseite.

Fernverkehr: Erst Montagabend soll sich die Lage etwas entspannen

Voraussichtlich bis Montagabend bleibt der Fernverkehr stark beeinträchtigt, teilt die Deutsche Bahn mit. Es verkehren keine Intercity-Züge zwischen Hannover und Norddeich Mole. Von Hannover aus fährt momentan kein ICE in Richtung Berlin, Bremen noch nach Nordrhein-Westfalen.

Vereinzelte Züge fahren jedoch wieder in der Nord-Süd-Richtung. Am frühen Nachmittag hält um 14:38 Uhr etwa ein ICE auf der Fahrt von Hamburg nach Zürich auch in Hannover. Um 16.20 Uhr soll zudem ein ICE von Hannover nach Kiel fahren. Genau zwei Stunden später soll laut Plan ein ICE von Hannover nach Hamburg-Altona fahren.

Fahrgäste können ihre gebuchten Tickets kostenfrei stornieren oder flexibel nutzen. Die Bahn hat für ihre Fahrgäste eine kostenlose Servicenummer unter (08000) 996633 eingerichtet. Sie empfiehlt den Reisenden, sich rechtzeitig auf www.bahn.de/reiseauskunft oder in der Bahn-App DB Navigator zu informieren, ob der gebuchte Zug ausfällt oder nicht.

