Hannover

Alle wichtigen Verkehrswege in Hannover seien vom Schnee befreit, insgesamt hätten die Räumdienste einen guten Job gemacht – so blickt zumindest das kommunale Unternehmen Aha auf den Winterdienst in den vergangenen Tagen zurück. „Wir haben die Straßen, Geh- und Radwege mit erster Priorität abgearbeitet. Das hat ganz gut geklappt“, sagte Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz am Mittwoch im Finanzausschuss des Rates. Insgesamt mussten 420 Kilometer Straßen, 250 Kilometer Radwege und 40 Kilometer Gehwege von den Schneemassen befreit werden.

Kritik aus der Ratspolitik

Zuvor hatte es Kritik aus der Ratspolitik gehagelt. Die CDU bemängelte, dass Hauptverkehrsstraßen nur unzureichend geräumt worden seien. Stattdessen habe sich der Räumdienst um Plätze und Wege in der Innenstadt gekümmert, die infolge des Lockdowns kaum frequentiert werden. Auch von SPD und FDP kamen kritische Stimmen.

Aha: Räum- und Streupflicht absolut erfüllt

Aha betont, dass der Winterdienst in Hannover weit über das gesetzlich geforderte Maß hinausgehe. „Wir hatten es zudem mit einer Extremwetterlange zu tun“, erklärte Mathias Quast, Leiter der Stadtreinigung. Würde man so viel Salz wie in den Siebzigerjahren streuen, hätte kein Baum am Straßenrand eine Chance zu überleben. Insgesamt sei die Räum- und Streupflicht „absolut erfüllt worden“, ist Quast sicher.

Zum Schneepflug-Üben in den Harz

Geschäftsführer Schwarz sieht dennoch Licht und Schatten. Er räumt ein, dass die jüngeren Kollegen noch eine gewisse Routine beim Steuern eines Schneepflugs bräuchten. „Ich sehe eine Steigerungsmöglichkeit der Produktivität um etwa 20 Prozent“, sagt Schwarz. Womöglich müssten die Kollegen vor dem nächsten Winter im Harz ein wenig üben.

Von Andreas Schinkel