Hannover

Bislang lag Schnee in diesem Winter vor allem im Deister, im Ith oder im Harz. Am Sonntagmorgen konnten sich aber auch die Hannoveraner über eine gezuckerte Landschaft freuen. Viele zog es sofort vor die Tür, und auch wenn die Schneemenge vielerorts nicht zum Rodeln reichte oder für ein ausgiebige Schneeballschlacht: Kinder kratzten mit Freude den Schnee für Schneemänner zusammen, Familien spazierten durch die weiße Landschaft, die immer ein wenig gedämpfter und ruhiger wirkt als an anderen Tagen.

HAZ-Leser haben uns Fotos von ihren winterlichen Eindrücken geschickt: viel Spaß heim Durchklicken!

Zur Galerie Hannover im Schnee: Die schönsten Fotos der HAZ-Leser

Von HAZ